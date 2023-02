Pulizia della casa con prodotti ecologici: 5 prodotti in offerta

Pulire casa in modo del tutto naturale non è un miraggio: basta scegliere prodotti ecologici e rispettosi dell'ambiente. Una scelta ideale per garantire la massima igiene domestica e, nel frattempo, ridurre il proprio impatto sul Pianeta. E su questo fronte i tanto amati rimedi naturali, preziosi alleati tramandati dalle nonne, rappresentano una soluzione efficace ed economica per le pulizie domestiche.



Ma quali prodotti utilizzare, quali sono i detergenti che assicurano il massimo del pulito senza conseguenze per l'ambiente? Su Amazon sono disponibili numerose alternative in offerta, tante promozioni per una casa green.

Acido citrico: perfetto per lavatrice e lavastoviglie

L'acido citrico un ottimo prodotto non solo per pulire la casa, ma anche come detergente da usare con gli elettrodomestici: è poco aggressivo, ma del tutto efficace. Naturale e inodore, agisce contro il calcare presente su tutte le superfici lavabili: basta mescolarlo con acqua per poi passarlo e lasciarlo agire per qualche minuto.



Si rimuove facilmente, inoltre è un valido aiuto anche per lavare i vestiti, sia come ammorbidente che in qualità di disincrostante, da versare direttamente nel cestello vuoto della lavatrice. L'acido citrico Madalù, proposto da Amazon, si può utilizzare facilmente anche come brillantante in lavastoviglie, seguendo le percentuali indicate sulla confezione. Non è però adatto su marmo, pietra, legno, cotto e tutte le superfici sulle quali è sconsigliato l’uso di sostanze acide. E spuntando la casella coupon, si potrà ottenere uno sconto del 5%.



Pasta naturale in offerta: lucidare senza inquinare

Un prodotto naturale al 100% per lucidare: si tratta della pasta Green Stuff, biodegradabile e non tossica: la soluzione perfetta per pulire i metalli e le superfici dure. Si può utilizzare per lucidare e protegge l'argento, l'acciaio, il cuoio, la ceramica, il rame, il cromo, l'inox, lo stagno e l'alluminio. Ma trova valida applicazione anche per detergere l'interno del frigorifero, le poltrone in pelle, le superfici di tavoli e le sedie da giardino in pvc. Senza dimenticare imposte, finestre, verande, i bordi della piscina e molte altre superfici. Acquistando quattro esemplari su Amazon, ci si può anche avvalere di un picco sconto.



Aromaterapia con il Tea Tree Oil

Un prodotto completamente naturale è il Tea Tree Oil: di origine australiana, si ricava dalla Melaleuca Alternifolia tramite un delicato processo di distillazione dell'acqua delle migliori foglie della pianta. Il prodotto di Natura Pur, completamente cruelty-free, è venduto nella comoda bottiglietta di vetro scuro, per proteggere l'integrità dell'olio. È inoltre perfetto come fragranza per l'aromaterapia, per igienizzare le superfici date le proprietà antibatteriche della pianta, ma anche per diminuire l'ansia e lo stress.



È ideale anche per il corpo, perché agisce contro l'acne, ma anche funghi e verruche - grazie al valido effetto antinfiammatorio e antisettico - e per gestire l'odore di mani e piedi dovuto alla sudorazione eccessiva. Acquistando quattro confezioni, si può ottenere un piccolo sconto.



Sapone di Marsiglia extra puro per la cura della casa

Prodotto di ottima qualità e del tutto naturale, il sapone di Marsiglia La Corvette è ipoallergenico perché realizzato con oli esclusivamente naturali. Perfetto per la pulizia della casa, delle superfici dure, degli abiti ma anche per il benessere della pelle del corpo. Venduto nella comoda confezione a forma di cubo da 200 grammi, se si sceglie la modalità di acquisto ripetuto si può risparmiare il 20% sulla prima consegna.



Bicarbonato ecologico: pulizie domestiche senza metalli inquinanti

Anche il classico bicarbonato di sodio, un prodotto da sempre utilizzato per la pulizia della casa, può diventare più ecologico. La soluzione proposta da Nortembio è infatti priva di metalli e altre sostanze inquinanti, come residui di alluminio, agenti transgenici e antiagglomeranti. Si presta per la pulizia di cucine, bagni e salotti, giardini e superfici esterne: in particolare, agevola l'eliminazione naturale dei cattivi odori, favorendo la conservazione delle superfici. Con certificazione ufficiale biologica, è spedito all'interno di un imballaggio sicuro, con confezione comprensiva di chiusura lampo anti-umidità e del tutto ermetica.

