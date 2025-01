Anche i bambini si esercitano a fare la pace

Ascolta ora 00:00 00:00

Pace e libertà, due parole e due ideali da tutti condivisi e che vale la pena riproporre per non dimenticari mai. È lo spirito che anima «Cantierememoria», la rassegna di eventi promossa dalla Casa della Memoria, che celebra l'inizio del nuovo anno con un calendario ad hoc che andrà avanti fino all'Epifania in via Federico Confalonieri 14, all'Isola.

Oggi, giovedì 2 gennaio, alle 19 è in programma un reading teatrale con musica dal vivo «Give peace a chance»: la selezione di testi musicali è molto varia e spazia da Bob Dylan a Bruce Springsteen, dai Black Sabbath ai Metallica, da Francesco Guccini a John Lennon. Voce narrante è Noemi Bassani, musicisti Alex Barè e Stefano Tosi.

Domani, venerdì 3 gennaio alle 19, lo spettacolo teatrale di Giorgio Pesenti «Harry. È possibile rimettere in ordine i pezzi di una mente esplosa?». Al centro della storia la vicenda di una donna soldato e madre, vittima del disturbo traumatico da stress, che cerca di combattere la propria malattia e il timore di aver lasciato in eredità al proprio figlio guerra e violenza.

Sabato 4 gennaio, alle 20.00, in scena «Paula», opera teatrale liberamente tratta da «La donna che sbatteva nelle porte», romanzo di Roddy Doyle ambientato nell'Irlanda degli anni Settanta e Ottanta, che diventano un luogo e un tempo senza spazio e senza tempo, perché potrebbe essere un luogo qualsiasi di un tempo qualsiasi. La violenza confusa con l'amore toglie speranza ma apre spiragli di comprensione della realtà. Con Francesca Bonelli, regia di Claudia Grava.

Numerose le proposte per i piccoli, a partire dal laboratorio creativo «Giochi di pace»: tutti i giorni, dalle 15.00 alle 16.30, grazie al Teatro Pane e Mate i bambini si dedicano ai giochi tradizionali con materiali naturali e di recupero, basati su collaborazione, rispetto e condivisione. I bambini potranno portare a casa il gioco realizzato durante il laboratorio.

Sabato 4 gennaio, alle 18, Delle Ali Teatro mette in scena «La formichina», una sorta di davide e Golia in versione animale, con una formica che deve fronteggiare un rumoroso esercito scalpitante e lo fa usando le parole per raggiungere la pace.

Domenica 5 gennaio spettacolo teatrale con pupi siciliani, dal titolo «Avventure e morte di Ruggero dell'Aquila bianca»: al centro dello show le vicende del prode Ruggero, cugino dell'imperatore Agramante d'Africa, convertitosi alla fede cristiana e divenuto paladino di Francia per amore dell'eroina Bradamante.

Lunedì 6 gennaio tocca al teatro di figura con musica dal vivo di Teatro Pane e Mate. «Non sempre le cose sono quello che sembrano» si svolge in una stradina abbandonata diventata un deposito di cose giudicate inutili.

Qui avviene l'incontro tra il musicante Gianni e il burattinaio Salva, che raccontano la storia di ogni oggetto buttato via. Nascono così Scarpetta Rossa e il controcorrente Lupo Baciamano, con l'accompagnamento di un'orchestra.