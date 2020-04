Quello sfogo amaro di Iannone "Se decidi di chiudere fallo..."

La fine della relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis sembra essere un pensiero costante negli ultimi post social dello sportivo e, una delle sue ultime risposte ad un fan, è apparsa come l'ennesima frecciatina alla influencer.

Nonostante in altre occasioni Iannone abbia scelto di non commentare quanto accaduto nella sua vita privata tentando di ignorare rumors e gossip di vario genere, spesso è accaduto che i suoi commenti o le risposte date ad alcuni follower siano apparsi come chiari riferimenti alla relazione conclusa con la De Lellis.

Lei, che nel frattempo è ufficialmente tornata insieme allo storico ex Andrea Damante, ha parlato di buoni rapporti con Andrea Iannone. Poi, però, ha smesso di seguirlo sui social lasciando intendere che la storia si sia conclusa con qualche astio di cui nessuno dei due ha preferito parlare.

Intanto, nelle ultime ore, il motociclista si è divertito a rispondere ad alcune domande dei fan e, a chi gli ha chiesto se gli sia mai capitato che nella sua vita il passato ritorni di frequente, Iannone non ha esitato a rispondere. Il suo commento, quindi, è apparso ancora una volta come un riferimento alla liaison con Giulia De Lellis.

“Ho cambiato tutto nella mia vita ma sembra che il passato ritorni sempre. Ti è mai successo?”, gli ha domandato un fan e, immediata, è arrivata la risposta di Andrea. “ No. In realtà sì. Sempre ”. “ Ma ovviamente quando vivi un cambiamento può essere che questo influisca nella tua vita – ha continuato a spiegare lo sportivo - . Il mio consiglio è sempre lo stesso: se hai deciso di chiudere tutto adesso, sicuramente non è la strada giusta per te. Questo sia che si tratti di lavoro, di città o di amore o di qualunque altra cosa ”.