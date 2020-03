Giulia De Lellis e Andrea Damante non si nascondo più e lei smette di seguire Iannone

La conferma del riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non è ancora avvenuta da parte dei diretti interessati, ma tutti gli ultimi indizi parlano chiaro e i due non fanno più nulla per nascondersi agli occhi del web.

Nelle ultime ore, infatti, un ultimo dettaglio mostrato da entrambi sulle rispettive Instagram story ha fugato le perplessità di chi, ancora, pensava che il ritorno di fiamma tra la influencer e il dj veronese fosse frutto dell’immaginazione dei più romantici. Dopo aver seminato nelle ultime settimane una serie di indizi che lasciavano pensare ad una riappacificazione, Giulia e Andrea si sono mostrati sul terrazzo di casa della De Lellis.

Nonostante abbiano deciso di non apparire ancora insieme aspettando tempi migliori per ufficializzare la reunion, nei post social di entrambi è apparso un dettaglio inconfutabile: lei si è mostrata mentre si allenava sul proprio terrazzo e, alle spalle, lasciava intravedere un muro bianco ed una tenda da sole grigia, la stessa mostrata da Damante qualche minuto più tardi in una sua foto.

La conferma del ritorno dei Damellis, dunque, sembra essere ormai una notizia certa e, intanto, i più attenti si sono accorti di un nuovo dettaglio: Giulia ha smesso di seguire Andrea Iannone. Tra la influcencer e lo sportivo, come confermato da lei stessa nelle sue dirette social, i rapporti erano rimasti buoni nonostante la fine della relazione.

“ Se si è intelligenti, ci si lascia senza rancore ”, aveva detto lei ai suoi follower confermando che la storia con il motociclista era finita, ma tenendo per sé i motivi di tale decisione. Le ultime dichiarazioni pubbliche di Iannone, però, potrebbero averla infastidita talmente tanto che la De Lellis ha scelto di interrompere con lui ogni genere di legame ancora esistente smettendo di essere una delle sue “follower” su Instagram.

Cosa possa essere successo nelle ultime ore, però, non è dato saperlo. Ma ciò che pare certo è che la reunion di Giulia e Damante fosse nell’aria già da tempo e che, come si vocifera da qualche giorno, la rottura con Iannone sia avvenuta in seguito alla positività dello sportivo al test antidoping.