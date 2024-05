Angelina Mango annuncia tour europeo

Angelina Mango in autunno sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo European club tour, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà esibirsi live per sei concerti nelle città di Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona. Angelina Mango prosegue il suo viaggio verso l'Europa con la sua partecipazione con le date estive nei festival europei. I biglietti saranno in vendita dalle 12 di venerdì 10 maggio. Durante il suo concerto al Fabrique di Milano - sold out - che si è tenuto il 17 aprile Angelina Mango ha annunciato a sorpresa l'uscita di Poké melodrama (LaTarma Records, distribuito da Ada/Warner Music), il suo primo album di inediti, disponibile in pre-order e che esce il 31 maggio. Intanto Angelina Mango si prepara a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia con La noia, brano che ha trionfato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo e che ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara in questa nuova edizione di Eurovision.

L'edizione 2024 di Eurovision entra oggi nel vivo con la sfilata, nella città svedese di Malmoe dove si svolge a 50 anni esatti dalla vittoria degli idoli svedesi degli anni '70, gli Abba. Secondo i bookie l'Italia si presenta all'edizione 2024 tra le nazioni favorite per la vittoria, con Angelina Mango e La Noia: la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo vede scendere la quota del suo successo da 5 a 4 per gli esperti di Planetwin365 e Snai, in ritardo soltanto sulla Croazia, prima a 2,75 su William Hill con Baby Lasagna e la sua Rim Tim Tagi Dim, e la Svizzera, seconda a 3,50, con Nemo e la canzone The Code.

Tra gli outsider spicca l'Ucraina, data vincente a 6, con l'Olanda proposta a 11, mentre è invece remoto il bis della Svezia padrone di casa, a 50, con il colpo a sorpresa di San Marino, in gara con Megara, fissato a 75 volte la posta. RS