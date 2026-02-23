Arena Santagiulia chiude con l’hockey. Riaprirà a maggio con Ligabue. E Trump dagli Usa festeggia il team

"Congratulazioni alla nostra grande squadra di hockey. Hanno vinto l'oro! Che partita". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che fino a due giorni fa era atteso per un blitz all'Arena Santagiulia a Milano per la finalissima di hockey su ghiaccio Canada-Usa e poi all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura ha seguito dalla Casa Bianca il match e ha festeggiato sui social la vittoria al golden dopo che nei tempi regolamentari la partita si era conclusa sul pari. Presenti alla finale, che è stata anche l'ultima gara ufficiale di Milano Cortina 2026, il vicepremier leghista Matteo Salvini, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il sindaco Beppe Sala. Il "PalaItalia" olimpico ha superato i test e le polemiche. É stato consegnato "al fotofinish", come ha ricordato il presidente della Fondazione 2026 Giovanni Malagò, dopo i test event dagli Usa sollevavano dubbi sulla tenuta e la qualità del ghiaccio. E invece, negli ultimi giorni l'allenatore della nazionale maschile del Canada Jon Cooper (uno tra i tanti che ha commentato a positivamente) l'ha definita "fantastica " e "un'ingiustizia" le informazioni che aveva letto sull'impianto.

Ora bisognerà abituarsi a chiamarla con un nome nuovo. Riaprirà il 6 maggio con il concerto di Ligabue come "Unipol Dome", grazie alla partnership tra il gruppo assicurativo Unipol e Cts Eventim, il colosso tedesco che ha realizzato e gestirà l'impianto.

Il rocker sarà il primo a esibirsi nel palazzetto che ha ospitato le gare su ghiaccio per i Giochi ma è nato per essere un palazzetto per concerti e grandi eventi, anche sportivi. Già in calendario anche lo show di Annalisa (il 9 maggio), Me contro te (il 5 settembre) e Max Pezzali ha fissato i sei concerti conclusivi del tour (il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre).