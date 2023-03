È un anno céliniano: inediti, dossier, Album. E si lavora a un film

Dopo lo straordinario successo editoriale degli inediti di Louis-Ferdinand Céline Guerre e Londres l'anno scorso, anche il 2023 sembra proprio un anno felice per i céliniani e per gli amanti della Letteratura in generale. In questi giorni esce infatti su La Nouvelle Revue française un corposo dossier dedicato a Céline, con il racconto inedito La vecchia disgustosa e diversi studi sui testi già pubblicati, firmati da Philippe Bordas, Alban Cerisier, Yves Pagès e Javier Santiso.

A breve uscirà poi per Gallimard La volontà di Re Krogold, un racconto sulla falsariga delle leggende celtiche quanto a trama e soprattutto nello stile, come sottolineato da Céline in una lettera al suo editore dell'epoca Denoël, nelle sue due versioni: una intitolata «La leggenda di Re René» risalente alla prima metà degli anni Trenta, e il testo dal titolo definitivo scritto successivamente. A maggio uscirà poi un nuovo Album Céline, edizione rinnovata nell'iconografia e nei testi, questa volta a cura di Frédéric Vitoux, del bel volume fotografico edito per la prima volta nel 1977. Seguiranno, tenendo conto degli inediti ritrovati, le quattro edizioni rivedute e accresciute dei romanzi céliniani nella prestigiosa Biblioteca della Pléiade.

Inoltre, come riportato da Marc Laudelout sul Bulletin célinien di marzo, l'avvocato, biografo e avente diritto dell'opera céliniana François Gibault ha recentemente rivelato che un adattamento cinematografico di Viaggio al termine della notte potrebbe apparire sul grande schermo tra due o tre anni. Sebbene il contratto non sia stato ancora firmato, il progetto è sulla buona strada, tanto più che Gibault è stato contattato da un'importante compagnia cinematografica con i mezzi finanziari per realizzarlo. Ricordiamo che in passato più registi - tra i quali Renoir, Carné, Clement e Sergio Leone - si sono interessati a una possibile trasposizione cinematografica del capolavoro di Céline, ma senza seguito.

Infine, Gibault ha dichiarato che Gallimard non ha in alcun modo rinunciato a una ristampa dei cosiddetti pamphlet di Céline dopo la sospensione di questa iniziativa nel 2018 a fronte delle infuocate polemiche sviluppatesi, tra i quali il famigerato - e più citato che letto, aggiungiamo - Bagatelle per un massacro, e questo prima del 2032, anno che vedrà l'opera di Céline diventare di pubblico dominio. François Gibault ha precisato che Antoine Gallimard ha chiesto ad alcune «personalità del mondo ebraico» di collaborare a questa ristampa.