Anziana muore con lividi sul corpo. Aveva già denunciato il figlio

Una donna di 68 anni deceduta in ospedale poco dopo il ricovero, sul suo corpo lividi dovuti forse alle botte, il figlio con alle spalle una denuncia per lesioni proprio sulla madre: ha tutti gli elementi di una morte sospetta il caso su cui indaga la polizia a Cinisello Balsamo. Sul corpo della 68enne la Procura di Monza ha disposto l'autopsia.

La vicenda ha ancora molti contorni da chiarire. La donna, Daniela Guerrini, è morta nella mattinata di domenica alla Multimedica di Sesto San Giovanni per una emorragia cerebrale. La polizia è stata allertata, perché sul suo corpo i medici hanno trovato alcuni lividi che potrebbero essere stati provocati da percosse subite nei giorni precedenti. Subito sono partite le indagini della Squadra mobile di Milano, coordinata dal pm di turno di Monza Nicola Balice. L'esame autoptico sarà effettuato nei prossimi giorni. È stato il figlio della vittima, di 36 anni, a chiamare il 112 intorno alla mezzanotte di sabato e a chiedere aiuto per la madre che si era sentita male. All'arrivo dei soccorritori nell'appartamento di Cinisello Balsamo in cui l'anziana viveva con il figlio e il marito di 80 anni lei era viva ma incosciente.

Trasportata in codice rosso all'ospedale di Sesto San Giovanni e arrivata già in condizioni molto gravi, Daniela Guerrini è morta la mattina successiva. Gli agenti hanno poi scoperto che il 36enne è stato indagato nel marzo del 2020 per lesioni proprio sulla madre e che la vittima soffriva di problemi cerebrali. Alla notizia della sua morte l'uomo ha avuto una crisi nervosa e un malore ed è stato ricoverato. Domani il pm conferirà l'incarico per l'autopsia. I primi a intervenire in corsia sono stati i poliziotti del commissariato di zona. Dalle verifiche è emerso che i lividi riportati dalla 68enne potrebbero essere stati causati sia da botte recenti, di pochi giorni fa, sia da percosse più risalenti nel tempo. Inoltre è stato scoperto che la donna in passato ha avuto un aneurisma cerebrale.

Il figlio della vittima avrebbe anche riferito ai soccorritori di una sua caduta in casa, spiegando che dopo la malattia della madre queste cadute erano abbastanza frequenti. La Procura ha disposto tutti gli accertamenti necessari, tuttavia al momento non risultano indagati. Nel palazzo in cui vive la famiglia è intervenuta la Scientifica. I rilievi sono stati fatti nella giornata di domenica nell'appartamento della vittima, nell'ascensore e sulle scale del condominio.

Il racconto del 36enne sulle condizioni di salute della madre sarebbe stato confermato dall'anziano padre e da alcuni vicini. Oltre all'autopsia sarà fondamentale per le indagini ascoltare le persone che frequentavano la famiglia.

CBas