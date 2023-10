Area C a 7,50: scatta la "stangata"

Scatta la stangata. Da stamattina l'aumento del ticket per l'ingresso in Area C on sarà più solo sulla carta ma si pagherà in moneta contante. Entrare nella Cerchia dei Bastioni costerà infatti 7,50 euro e non più 5 euro, come avveniva ormai da quasi 11 anni. L'ingresso a pagamento nella Ztl, in vigore il 16 gennaio 2012, sulla scia del vecchio Ecopass, fa un balzo, con un rincaro del 50%. I ritocchi dei pedaggi toccheranno anche i veicoli di servizio (con un aumento da 3 a 4,50 euro), e il pass per i residenti. Chi abita nella Cerchia fino al 31 dicembre prossimo, avrà a disposizione 42 passaggi poi dal 43° dovrà pagare 3 euro, mentre a partire dal prossimo 1 gennaio i residenti avranno a disposizione 50 transiti gratuiti annuali, poi pagheranno (sempre 3 euro) dal 51° passaggi. Non solo. La prossima settimana (da mercoledì 1 novembre) cambieranno anche le regole della sosta, sempre nella Cerchia dei Bastioni. Parcheggio consentito solo per 120 minuti. Ovviamente a pagamento. Dopo due ore la sosta non potrà prolungarsi per nessun motivo. Questo, tutti i giorni dalle 8 alle 19. Poi dalle 19 a mezzanotte la sosta sarà possi bile, sempre a pagamento, ma senza limitazione oraria. Da mezzanotte alle 8 del mattino successivo la sosta sarà gratuita. Presto comunque è in arrivo anche la rivoluzione nella Cerchia extrfiloviaria. con un ulteriore stngata. Il pagamento adesso fino alle 13 sarà esteso a tutti i giorni feriali della settimana sabato incluso fino alle 19. Non c'è ancora una data precisa fissata, ma soltanto perché devono essere aggiornati i cartelli segnaletici. Questa scelta, come aveva avvisato il Comune, è stata presa per tutelare la sosta dei residenti e limitare quella che viene chiamata la sosta «inoperosa». Quella di chi lascia l'auto vicino alle stazioni metro e dlle ferriviae. Per gli aggiornamenti dei sistemi informatici, oggi saranno sospesi l'acquisto e l'attivazione dei ticket Area C sui canali on line, SMS, ricevitorie LISPay e Mooney, bancomat di banca Intesa San Paolo e parcometri in strada.

I canali di pagamento Telepass, Bloomfleet, Unipoltech, PayPal e RID invece non subiranno interruzioni. I transiti effettuati nella giornata di oggi potranno essere regolarizzati entro la mezzanotte di domani. Le aziende che hanno necessità di accedere in Area C il 30 ottobre, nella fascia oraria 8 10, per interventi in emergenza e/o urgenza, possono regolarizzare la loro posizione entro la mezzanotte del 31 ottobre sul sito MyAreaC.