Areu sbarca su Instagram e Facebook. "Così saremo più vicini ai cittadini"

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) sempre più vicina ai cittadini. E sempre più aggiornata: grazie alle pagine Facebook e Instagram, che si aggiungono a quelle già esistenti su LinkedIn e X, racconterà campagne di sensibilizzazione, notizie e consigli utili in campo sanitario.

«Una scelta spiega il direttore generale, Massimo Lombardo (nella foto) dettata dalla volontà di arricchire gli strumenti che abbiamo a disposizione per comunicare. Vogliamo che l'Agenzia sia sempre più vicina ai cittadini e che loro possano essere sempre più consapevoli dei tanti e diversi servizi che possiamo mettere a disposizione per la loro sicurezza anzitutto in campo sanitario. Areu è molto di più dell'invio di un mezzo di soccorso. E per fare questo era importante esserci anche su Facebook e Instagram che continuano ad essere molto utilizzati da diverse fasce di età».

Da oggi, dunque, Areu ospiterà interviste e iniziative sui territori che rappresentano il cuore pulsante dell'Agenzia. Il target sarà ovviamente molto ampio e diversificato: ci sarà spazio per info e curiosità utili e adatte a giovani, anziani e famiglie.

«In un mondo sempre più connesso spiega Lombardo - i social sono indispensabili per raggiungere un pubblico vasto e diversificato.

E lo sono ancor di più per Areu proprio per la mission precisa che ci ha affidato la Direzione Welfare della Regione Lombardia. E comunicare in modo chiaro, efficace e tempestivo sicuramente ci aiuterà nel rapporto quotidiano con tutti coloro che, per un motivo o per l'altro, verranno a contatto con noi».