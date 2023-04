Arriva l'edizione "kolossal" della Biennale

«Aumentare le risorse e il sostegno destinati ai settori Danza Musica e Teatro e ai rispettivi festival internazionali. Le maggiori risorse consentono soprattutto alla Biennale di affidare commissioni, produrre o coprodurre nuovi spettacoli, colmando in parte (soprattutto nel Settore Musica) una falla nell'impegno pubblico rispetto a quanto si fa in altri Paesi»: con l'annuncio di questa decisione per l'edizione 2023 il Presidente di Biennale Venezia Roberto Cicutto ha introdotto la presentazione dei programmi curati dai direttori artistici Wayne McGregor per la Danza, Lucia Ronchetti per la Musica, Stefano Ricci e Gianni Forte per il Teatro. 70 novità, tra prime assolute, europee, italiane; 41 produzioni e coproduzioni e 48 giorni di programmazione per i Festival di Teatro (dal 15 giugno al 1 luglio), Danza (dal 13 al 29 luglio), Musica (dal 16 al 29 ottobre).

Gli artisti coinvolti per questa edizione «monstre» sono oltre 450, da 30 Paesi diversi. In particolare per il Teatro - che prosegue la sua codifica legata ai colori: questo è l'anno di Emerald, come la Emerald City del Mago di Oz - ricordiamo prima di tutto i due Leoni decisi per l'edizione 51: oro alla carriera ad Armando Punzo, per il lavoro svolto con il gruppo di attori-detenuti della Compagnia della Fortezza, nata nel carcere di Volterra; argento alla compagnia fiamminga FC Bergman, il cui Het land Nod, ispirato alla Galleria Rubens del Museo Reale di Belle Arti di Anversa è un memorabile omaggio per immagini e acrobazie alle opere e a chi nei musei cerca un riparo dalla sofferenza. Tra le altre presenze per il Teatro segnaliamo Romeo Castellucci, Federica Rosellini, Giorgina Pi, El Conde de Torrefiel, Tiago Rodrigues, Mattias Andersson, Bashar Murkus e il Khashabi Ensemble.

Per la sezione Danza, Simone Forti è il Leone d'oro e le coreografie di Tao Dance Theater, Leone d'argento. Tra gli altri ospiti, Carlos Acosta e la prima mondiale di Pontus Lidberg, coreografo, filmaker e danzatore svedese. La Musica si concentra invece sull'elettronica digitale con il pioniere Morton Subotnick, il Leone d'Oro a Brian Eno (foto) e il leggendario duo della club culture Autechre.