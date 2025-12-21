Arriva "Radix": un viaggio nella provincia italiana

Dal prossimo martedì, 23 dicembre, in seconda serata su Rai 3, arriva Radix un percorso, condotto da Edoardo Sylos Labini (nella foto), dedicato alla provincia italiana tra cultura e memoria (il programma è anche disponibile sulla piattaforma Raiplay). Ma cos'è esattamente Radix? Un viaggio culturale, alla ricerca dell'identità italiana dove è più forte, come nelle città, piccole e grandi, innervate nel loro territorio, nella loro provincia. Il tutto raccontato attraverso cultura e memoria, spesso attraverso personaggi noti e ciceroni locali. Si inizia con Pomezia, si prosegue durante le festività natalizie con Chioggia e Ascoli Piceno per scoprire curiosità e pillole di storia di territori che hanno visto nascere personaggi famosi che hanno lasciato segni indelebili della loro presenza.

Il programma che si muove in tour da Nord a Sud e approda anche a Lecce, Casale Monferrato, Norcia e poi ancora a Grosseto, L'Aquila, La Spezia e Trieste. Labini, accompagnato dalle musiche di Sergio Colicchio, dirige una compagnia fatta di musicisti, cantanti, attori, intellettuali e grandi personaggi dello spettacolo e della cultura in un caleidoscopio che attraverso suoni, immagini, momenti di interpretazione e interviste, accompagna il pubblico indietro nel tempo. Tra gli ospiti in studio, Bruno Vespa, Luca Verdone, Saturnino, Riccardo Illy, Isabella Potì, Debora Caprioglio, Giordano Bruno Guerri, Francesca Barbi Marinetti, Marco Conidi e tra quelli sul territorio, Alessandra Sensini, Gianmarco Tognazzi, Francesco Moriero, Giovanna Micol di Luna Rossa, Fausto Biloslavo e Francesco Maria Del Vigo.

Ad esempio nella prima puntata su Pomezia, città nata nel 1938 per volontà del fascismo, Giamarco Tognazzi racconta il legame speciale di suo padre Ugo con la cittadina

costiera dove fondò il Villaggio Tognazzi, crocevia estivo dello star system italiano ed internazionale negli anni 70 e 80. Luca Verdone invece svelerà molto del suo rapporto con Sergio Leone maestro del Western all'Italiana.