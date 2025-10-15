Arriva il Super computer. Nell'hub posti di lavoro per cento ricercatori

nostro inviato a Cernobbio (Co)

Nascerà in Lombardia l'hub quantistico più potente del mondo. L'evento di Como Lake, il Digital Innovation Forum 2025 iniziato ieri a Villa d'Este a Cernobbio, è stata la sede della firma su un memorandum of understanding da parte di due società, la canadese D Wave Quantum e la statunitense IonQ, volto a realizzare un centro di eccellenza in Italia che non avrà al suo interno solo data center e un computer quantico, ma permetterà di essere un'opportunità concreta per cento ricercatori in gran parte italiani da coinvolgere anche attraverso borse di studio, tirocini e programmi di formazione.

Le due società, tra i fondatori della Q-Alliance che nasce dalla strategia italiana per le tecnologie digitali e quantistiche, hanno scelto l'Italia per dare vita a qualcosa di mai visto. "Questo accordo dimostra che l'Italia è molto ben considerata", ha detto nel suo intervento nella sala plenaria di Como Lake il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti (nella foto), "oggi è stato firmato un MoU tra due società leader mondiali del quantum computing che lavorano a due tipi di tecnologie diverse. Per la prima volta queste due tecnologie si sommano, come governo abbiamo dato il nostro contributo per propiziare questo incontro e siamo ben felici che investitori stranieri vengano a puntare sull'Italia". Ne nascerà un hub che servirà a creare una tecnologia per sviluppare l'intelligenza artificiale e la sicurezza dei dati strategici rimanendo a disposizione delle aziende italiane e dei suoi enti di ricerca. La costruzione dello stabilimento dovrebbe iniziare già nei prossimi mesi.

Durante la kermesse, che durerà fino a venerdì, è intervenuto tra gli altri il premio Nobel per la Fisica Gerardus 't Hooft oltre al ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso, in chiusura di lavori. La prima giornata di Como Lake è stata anche l'occasione per tanti big del settore tecnologico di presentare importanti iniziative.

Per esempio Elio Schiavo, chief enterprise & innovative solutions officer di Tim, ha annunciato "un sostanzioso piano di investimenti da 1 miliardo di euro in tre anni" per potenziare l'infrastruttura di data center.