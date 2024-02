ALA Art Prize, il premio dedicato alla cura e le sue sfumature

Al via la quarta edizione di ALA Art Prize dedicato all’arte contemporanea. L’edizione 2024 del progetto ha come obiettivo di riflettere sul concetto di cura e le sue sfumature. Anima di questa iniziativa artistica sono gli imprenditori Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna fondatori di ALA, gruppo partenopeo specializzato nella supply chain partner a livello internazionale per i settori Aerospazio, Difesa, Ferroviario e High-Tech. In particolare, l'iniziativa vuole approfondire la cura intesa come esperienza sociale, culturale e politica stimolando a riflettere sulle dinamiche di potere, sui legami di reciproca dipendenza e sulla costruzione di una comunità che si basa sulla condivisione e sulla cura collettiva. La call, dedicata ad artisti, artiste e collettivi italiani e stranieri, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, attivi in Italia, è gratuita e aperta fino al 10 aprile ed è possibile partecipare compilando il form sul sito www.alacorporation.com/ala-for-art-prize.



Oltre a riflettere sulla tematica di questa edizione, gli artisti e le artiste dovranno presentare un progetto inedito e site specific, che sia pensato per occupare uno degli spazi comuni dell’headquarter di ALA a Napoli, nel Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Il vincitore riceverà un premio di 10.000 Euro per i costi di produzione dell’opera, mentre all’artista verrà corrisposta una fee pari a 2.000 Euro. A concludere e arricchire il progetto ci sarà una pubblicazione dedicata all’opera vincitrice e alle attività di ALA For Art nel corso dell’anno.



“ALA Art Prize 2024 è un viaggio esplorativo attraverso il significato e l’impatto della cura nella nostra società contemporanea e una riflessione su come l’arte, le artiste e gli artisti possono prendersi cura del mondo”, ha dichiarato Vittorio Genna Vice Presidente e co - fondatore di ALA, “ Ci aiuta anche a ricordare quanto sia cruciale l’importanza che attribuiamo al concetto di “cura”; nel nostro modello d’impresa, che si traduce in azioni concrete e quotidiane per promuovere una cultura di attenzione, responsabilità e impegno nel generare valore e condividerlo dentro e fuori i confini aziendali. Per il quarto anno consecutivo la sinergia con l’arte contemporanea è per noi di ALA una dichiarazione d’intenti volta a promuovere un ecosistema in cui il dialogo tra creatività e impresa attiva nuove prospettive di crescita che, a partire dai nostri uffici, diventano catalizzatrici di vitalità culturale all’interno della comunità.”



Confermata la giuria delle precedenti edizioni, composta da critici e curatori internazionali quali Giovanni Carmine, Direttore della Kunst Halle di San Gallo e curatore di Art Basel Unlimited, Eugenio Viola, Chief Curator al MAMBO - Museo de Arte Moderno de Bogotá e Alessia Volpe, Exhibition Manager alla Bourse de Commerce — Pinault Collection di Parigi. Mentre gli ambienti della sede ALA si arricchiscono di opere d’arte, cresce l’interesse della comunità che frequenta questi spazi verso le diverse forme di creatività contemporanea. Per coltivare questo interesse e per favorire la costruzione di uno spazio di confronto tra impresa e arte, anche quest’anno ALA ha scelto di coinvolgere le persone che abitano ogni giorno l’headquarter e la sua sede di Pozzuoli nel processo di selezione dell’opera vincitrice.



L’opera vincitrice entrerà a far parte della ALA Corporate Art Collection, unendosi ai lavori di Bea Bonafini, Acque, Amare (2023), Alberto Tadiello, Luciferasi (2022), e di Mariangela Levita, UP (2021), rispettivamente vincitori della terza, della seconda e della prima edizione di ALA Art Prize, e alle opere di Giulia Piscitelli, Andrea Bolognino, Antonio Della Guardia e Giorgia Garzilli — acquisite grazie all’ALA For Art Acquisition Program nel 2023 e nel 2022 proprio con lo scopo di arricchire la collezione ALA.