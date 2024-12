Crocifissione bianca di un ebreo, cosa c'è dietro il capolavoro di Chagall esposto a Roma

Un villaggio in fiamme, donne piangenti, uomini in fuga, disperati e isolati. Rabbini che coprono gli occhi di fronte all’orrore. E una barca di fuggiaschi imploranti aiuto.

Il quadro è del 1938, dipinto all’indomani della Notte dei cristalli, e rappresenta la messa in scena degli orrori novecenteschi, quelli già vissuti e quelli di là da venire. Ha la potenza di una profezia la «Crocifissione bianca» di Marc Chagall, opera che per la prima volta è in Italia - in prestito dall’Art Institute of Chicago – e sarà esposta a Roma fino al 27 gennaio (Giorno della memoria) al Nuovo museo del corso.

Marc Chagall era un ebreo russo (poi francese) cresciuto nell’amata Vitebsk - attuale Bielorussia - in una comunità chassidica che gli aveva lasciato una forte religiosità. Una gioiosa cultura ebraica ispira le sue opere, in cui aleggiano figure sospese sulla terra, in una dimensione onirica ed errante, spesso con un fagotto sulle spalle o un violino. «Provate a fuggire portando sulle spalle un pianoforte!» recita un aneddoto di sapore yiddish.

In quest’opera di 86 anni fa, Chagall ha dipinto la violenza nazista, e pare profetizzare la Shoah: un uomo con gli stivali neri incendia una sinagoga. Si alza un fumo nero. Brucia anche la Torah, o forse viene messa in salvo. Per terra un lampadario e una sedia rovesciata, simboli di un ordine perduto. Ma non c’è solo il cupo presagio dello sterminio. Chagall ritrae una scena di dolore e caos che va anche oltre. Cristo è al centro di un pogrom.

È in croce, campeggia in mezzo al caos ma - pur crocifisso - sembra restare indenne dal dolore. Una scala è appoggiata alla croce, che prende la forma di un fascio di luce. La croce - come ha scritto Vatican news - è «illuminata da una luce bianca, simbolo di purezza». Al centro di una rappresentazione spettrale e dolorosa il Nazareno pare addormentato e anzi emana un bagliore di quiete e speranza. Sembra voler dare rifugio all’umanità – anche a quella zattera che procede con un solo remo - e per questo Bergoglio la considera il suo quadro prediletto.

Il capolavoro di Chagall ribalta lo stereotipo antisemita per antonomasia: il «deicidio», oggi aggiornato nella versione «antisionista» e onusiana del «genocidio». Il Gesù Cristo di Chagall è in tutto e per tutto ebreo. Ha un drappo a cingerli la testa, e anche il Tallet, il tipico manto di preghiera con cui viene raffigurato. “Per me – ha detto l’artista – Cristo ha rappresentato il vero tipo del martire ebreo”.

E Gesù era ebreo, circonciso, nato da Maria che - si legge anche nel catechismo della Chiesa cattolica, che cita Luca - era “una figlia d’Israele, una giovane ebrea di Nazaret in Galilea”, “una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe”.

È un ebreo quello che viene messo in croce. È un ebreo che predica il comandamento dell’amore per il prossimo, per gli umili, per gli oppressi. La separazione del cristianesimo dall’ebraismo si avrà con Paolo e con la patristica. Ma alle origini, nelle prime comunità, non era né percepita avvertita.

Chagall dipinge un Gesù che è ebreo e rimase ebreo fino alla morte. E nel Nazareno, riassume le persecuzioni subite dal suo popolo. Tutte. Anche quelle future. Anche il 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas, un nuovo pogrom.

Pogrom è parola che deriva dal russo «devastazione», e certo sotto gli zar, feroci pogrom devastarono gli «shtetl», i villaggi ebraici dell’Est Europa, e iniziarono ben prima dell’invasione nazista. Nella vasta «zona di insediamento» che corrisponde alle Bielorussia, Ucraina, Polonia, Russa, terre ad altissima densità di ebrei e di yiddish, saccheggi e massacri divamparono già a cavallo fra 19° e il 20° secolo – il primo pogrom di cui si ha notizia è datato 1821, a Odessa - e i massacri ripetuti indussero già allora a consistenti migrazioni verso la terra d’Israele.

Scoppiate già sotto l’Impero russo, le persecuzioni proseguirono poi dopo la Rivoluzione d’Ottobre, tanto che lo stesso Chagall - inviso al regime per il suo tratto poetico e spiritualista - dovette fuggire. Nella minacciosa avanzata a spada sguainata di uomini che impugnano bandiere rosse, si intuiscono quindi le persecuzioni sovietiche. E si immaginano i pogrom del terrorismo politico e jhiadista.

Nella “Crocifissione”, la figura di Cristo si staglia come un porto sicuro per i perseguitati e gli oppressi. Monsignor Rino Fisichella, che ha voluto l’esposizione in vista del Giubileo, ha parlato di “significati universali”, e di una rappresentazione di Gesù “non solo come figura centrale della fede cristiana, ma anche come simbolo di sofferenza e speranza del popolo ebraico”. Non è cosa di poco conto, in un momento delicato come questo. «Gesù di Nazaret, figlio del vostro popolo» aveva detto Giovanni Paolo II nella sua storica visita al tempio maggiore di Roma nel 1985, che proprio oggi compie 120 anni, ed è stato visitato da tre pontefici. Quella visita era la prima. E ricuciva secoli di persecuzioni contro gli ebrei in cui l’antigiudaismo cattolico ha avuto grande parte. “Fratelli maggiori”. Così , in quella occasione Wojtyla chiamò gli ebrei di Roma una comunità antica 2mila anni.

E un celebre libro di memorie del rabbino capo di Roma che lo accolse nella sinagoga di Lungotevere de’ Cenci, Elio Toaff, si intitolava «Perfidi ebrei fratelli maggiori», riecheggiando quella orazione del venerdì santo cattolico che - mal tradotta, mal interpretata – fu cancellata nel 1959, quando il Vaticano si preparava al Concilio Vaticano II e a grandi passi anche al dialogo con gli ebrei. Oggi, in tempi di regressione di questo dialogo, un’opera d’arte unisce. Come uniscono la sofferenza e un messaggio di speranza e salvezza.