Giostra Cavalleresca di Sulmona, torna lo storico evento con madrina Ornella Muti

Tradizione e modernità, torna a Sulmona l'evento della Giostra Cavalleresca, arrivato alla sua XXVII Edizione, e patrocinata dal Ministero della Cultura. Tante le novità di quest'anno, dalla partecipazione del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi alla madrina d'eccezione Ornella Muti che sarà la regina Giovanna D’Aragona e sfilerà per le vie della città insieme a seicento figuranti in costume, nella giornata del 30 luglio.

" È un riconoscimento memorabile – ha detto il presidente Maurizio Walter Antonini non appena ricevuto la comunicazione ufficiale della partecipazione del Ministero della Cultura - Accogliere il Sottosegretario Sgarbi ci permetterà di portare all’attenzione del Governo Italiano la nostra manifestazione e le potenzialità culturali ed enogastronomiche del nostro territorio ".

La Giostra Cavalleresca punta sull'arte

Quest'anno sarà Luna Berlusconi a realizzare il Palio della 27a edizione, insieme a una mostra Luna sulla Giostra, che sarà allestita dal 9 luglio all’8 agosto, composta da otto quadri e tre sculture esposte negli spazi della Cappella SS. del Corpo di Cristo, presso il Complesso della Santissima Annunziata. L'evento è curato da Alessandro Erra della Galleria Erra di Milano.

La nuova edizione è stata presentata durante la conferenza stampa da Gianfranco Di Piero, Sindaco di Sulmona; Domenico Taglieri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila; Maurizio Walter Vittorio Antonini Commissario Reggente Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona.

La storia della Giostra

È dal 1995 che la Città di Sulmona, insieme all’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca, promuove la rievocazione della Giostra svoltasi nel suo territorio in epoca rinascimentale. Un evento storico dal forte impatto, anche grazie alla presenza della regina Giovanna D’Aragona, regina di Napoli e Principessa di Sulmona che dall'epoca si è tramandato fino si nostri giorni. La manifestazione con la sfilata storica e la gara cavalleresca della Giostra, è un susseguirsi di momenti di grande spettacolo e forti emozioni.

A cominciare dal corteo per le vie cittadine che vede 600 figuranti in costume, con i meravigliosi abiti, frutto di un'attenta e continua attività di ricerca storica. Questa precede il palio al Borgo e il Sestiere vincitore, atto finale dell'intenso programma. Grande attenzione anche per gli aspetti della sicurezza e la tutela del benessere dei cavalli partecipanti.

Un libro per raccontare una tradizione

Per rendere internazionale l'immagine della Giostra Cavalleresca di Sulmona e diffondere la sua storia, è in uscita il libro: Giostra Cavalleresca di Sulmona. Una giostra, una città a cura di Andrea de Capite. Un volume fotografico e di racconti, affidata alla casa editrice Rogiosi, fondata da Rosario Bianco, in vendita in tutte le librerie d'Italia.

La manifestazione ha il sostegno del Comune di Sulmona, della Regione Abruzzo, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila; il Patrocinio del Ministero della Cultura; un’importante rete di Partner nazionali e internazionali tra cui E. Marinella, Galleria Erra, Rogiosi Editore, San Pellegrino, Acqua Panna, Secureko, Carrefour, Icobit, CS Intermediazioni, Azienda agricola Lubrano e Cantina Donna Emilia. Tutte le informazioni e il programma sul sito dell'evento.