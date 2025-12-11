Il Gruppo Qubit protagonista all’ADI Museum per l’inaugurazione della mostra dei vincitori del Compasso d’Oro International

Si inaugura oggi, 9 dicembre 2025, all’ADI Design Museum di Milano la mostra dedicata ai progetti vincitori del Compasso d’Oro International, tra cui Generali Act4Green, progetto firmato dal Gruppo Qubit per Generali e premiato lo scorso 5 settembre a Osaka nella categoria Design for Communication.

L’esposizione, aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2026, racconta le eccellenze internazionali del design che hanno saputo interpretare al meglio il tema “Designing Future Society for Our Lives”, valorizzando il ruolo del progetto come strumento di innovazione, responsabilità e trasformazione sociale.

Per il Gruppo Qubit si tratta del secondo Compasso d’Oro, dopo il riconoscimento ottenuto nel 2020 per il rebranding delle Gallerie degli Uffizi, a conferma di un percorso continuo di ricerca, qualità e visione.

Qubit: un ecosistema di competenze al servizio del progetto

Il riconoscimento a Generali Act4Green è il risultato di un lavoro corale, sviluppato attraverso l’integrazione delle diverse anime del Gruppo Qubit, che hanno contribuito al progetto in sinergia:

- GPF con la ricerca sugli stakeholder e sul contesto socioculturale;

- Carmi e Ubertis con la strategia globale di marca, la Brand Identity e la Visual Identity del sistema Act4Green;

- The Full Project con la strategia e lo sviluppo digitale;

- Qubit Italy con la guida creativa e la regia complessiva del progetto

Un modello di lavoro che interpreta l’ecosistema come leva strategica per trasformare la complessità in valore condiviso.

Generali Act4Green: un progetto phygital tra sostenibilità e misurabilità

Il progetto Generali Act4Green rappresenta un esempio avanzato di innovazione responsabile e data-driven: una piattaforma digitale nativamente sostenibile, progettata per raccontare, misurare e rendere tangibile l’impegno di Generali sui temi ambientali.

Grazie all’integrazione con soluzioni IoT, il sito consente di monitorare in tempo reale l’impatto concreto degli interventi nelle aree naturalistiche coinvolte, unendo storytelling, tecnologia e responsabilità sociale in un’unica esperienza phygital.

Luca Morvilli, CEO e Founder del Gruppo Qubit, ha dichiarato: “Ritrovare oggi a Milano, nella casa del design italiano, il progetto Generali Act4Green tra i vincitori del Compasso d’Oro International è per noi motivo di grande orgoglio. Questa mostra non celebra solo un risultato, ma un metodo: quello dell’ecosistema, della collaborazione tra competenze diverse e della capacità di trasformare la visione in progetti concreti. È un riconoscimento che sentiamo come una spinta ulteriore a continuare su questa strada.”

Un riconoscimento che entra nella storia del design

Il Compasso d’Oro International Award è la declinazione globale del più autorevole riconoscimento del design italiano, istituito nel 1954 da un’idea di Gio Ponti. I progetti vincitori entrano a far parte della collezione permanente del Compasso d’Oro ADI, custodita all’ADI Design Museum.

Con la presenza in mostra di Generali Act4Green, il Gruppo Qubit consolida il

proprio ruolo di partnerper le aziende che scelgono di affrontare le sfide del futuro con progetti capaci di unire