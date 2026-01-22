I musei si mettono in mostra ed espongono negli spazi in strada

I musei di Milano si mettono in vetrina, e lo fanno in tanti, inclusi gli archivi e le fondazioni solitamente non aperte al pubblico. È denso il programma di questa decima edizione di Milano MuseoCity, la manifestazione promossa dal comune con l'Associazione MuseoCity ETS dedicata alla valorizzazione del patrimonio museale della città. MuseoCity si espande: inizia prima del solito, il 6 febbraio, in felice coincidenza con l'opening dei Giochi Invernali, e si allarga nel numero dei partecipanti: 154 in questa edizione, di cui una quarantina al loro debutto. Si comincia con «Musei in vetrina», un progetto che promuove installazioni nelle vetrine e negli spazi su strada di diversi musei e archivi. Tra questi, l'Archivio Giò Pomodoro, l'Archivio Missoni, quello storico della Bracco e la Fondazione Teatro alla Scala. Poi, dal 27 febbraio, MuseoCity entra nel vivo con aperture straordinarie di luoghi di solito inaccessibili, visite guidate, laboratori per i più piccoli e conferenze, tutte accomunate dal fil rouge del tema di quest'anno: «Le imprese della cultura», in omaggio al coraggio e alla determinazione che si ritrovano in chi si impegna nell'arte e nello sport. Molti anche i progetti speciali, tra cui la mostra «L'impresa di fare cultura», promossa da Banco Bpm che presenta nella sede di piazza Meda una selezione di opere dedicate alla cultura milanese. Da non perdere anche la mostra «Oltre il podio: scatti, storia e arte», esposta dal 12 al 17 febbraio nella sede di Confcommercio a Palazzo Castiglioni: presenta materiali d'archivio di MuseoCity, tra cui gli scatti di Filippo Romano e il progetto fotografico dell'Olympic Museum realizzato da Giampaolo Sgura, in cui sono ritratti persone e costumi che animeranno la spettacolare cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 che si terrà a San Siro. Per chi ama la fotografia, in programma nella sede della Deutsche Bank di piazza del Calendario c'è anche un focus sul legame tra la banca tedesca e la nostra città attraverso le opere di quattro artisti dell'obiettivo come Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Ina Weber e Martin Liebscher.

Interessante, per cogliere la creatività che c'è dietro ai grandi marchi, l'esposizione allestita al Cimbali Group Flagship in Zona Tortona: prodotti, manifesti, video e oggetti di dieci musei d'impresa tra cui Alessi, Barilla e Fila testimoniano tutta l'originalità del made in Italy.