A Venezia la mostra "Picasso Celebration" che sostiene il progetto sociale della Scuola d’Arte Bergognone

Un connubio originale fra fitness, arte ed impegno sociale quello che si è concretizzato presso la palestra John Reed Fitness di Venezia Mestre, passata da tempio del fitness a inusuale location di una mostra d'arte. Si tratta di Picasso Celebration, frutto della collaborazione tra il marchio John Reed Fitness, il Museo Folligeniali e la Scuola d'Arte Bergognone, da sempre impegnata nel progeCo sociale dedicato alla terapia artistica per ragazzi fragili. All'inaugurazione ha partecipato il vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello accolto dal padrone di casa Samuele Frosio co-amministratore delegato di RSG Group Italia e dalla madrina dell’evento Clelia Patella, nota content creator culturale.

"Siamo orgogliosi di celebrare nella John Reed Fitness di Venezia il genio spagnolo con la mostra 'Picasso Celebration'. Questo evento unisce crea;vità e impegno sociale, con la Scuola d'Arte Bergognone che promuove la terapia artistica per persone fragili. Invitiamo tutti a scoprire l'influenza globale di Picasso e a sostenere questa meravigliosa iniziativa visitando la mostra, che è un'opportunità unica di esplorare l'universo creativo del Maestro" , ha commentato Samuele Frosio. Aggiunge Clelia Patella: "La creatività è un linguaggio universale che unisce generazioni, manifestandosi nell'arte. La Scuola d'Arte Bergognone, omaggiando la rivoluzione artistica di Picasso, evidenzia come l'arte sia un'espressione personale e uno strumento di inclusione sociale. Gli artisti Folligeniali, reinterpretando le opere di Picasso, hanno costruito un ponte tra passato e presente. Questo connette le generazioni, permettendo loro di esplorare e trasmettere visioni uniche, favorendo un dialogo continuo tra passato, presente e futuro" .

Le riproduzioni esposte sono il risultato del talento eclettico dei membri di Folligeniali, un gruppo di artisti eterogeneo, che ha interpretato le opere di Picasso con originalità e maestria. Queste opere, che spaziano dalle litografie alle ceramiche, offrono una panoramica completa dell'evoluzione artistica di Picasso, documentando le sue passioni, le donne, le muse e le diverse fasi della sua carriera. La Scuola d'Arte Bergognone, situata a Lodi, è stata fondata nel 1975 da Angelo Frosio, maestro d'arte, amico di Peggy Guggenheim, la leggendaria collezionista d’arte statunitense innamorata di Venezia e fondatrice dell’omonimo museo sul canal Grande, che lo definì, nel 1975, "il più grande artista vivente" .

Con gli anni, la scuola si è trasformata in una Cooperativa Sociale (1986), ottenendo la denominazione di ONLUS nel 1998 e iscrivendosi nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nel 2002. Si tratta di un progetto sperimentale unico, essendo la prima cooperativa sociale al mondo a utilizzare l'arte come strumento di recupero e valorizzazione per persone in difficoltà. La scuola accoglie quotidianamente circa cinquanta persone con disabilità, offrendo attività di espressione artistica, restauro di mobili antichi, orticoltura, giardinaggio, e altri laboratori tecnologici. Nel maggio del 2010, la Bergognone ha inaugurato Il Museo Folligeniali, dove sono esposte opere di allievi della Scuola d'Arte Bergognone e di artisti contemporanei famosi.

La mostra sarà visitabile ogni sabato gratuitamente, a partire dal 20 aprile, prenotando qui.