Miart, talk su "John Giorno & friends" alla Triennale Milano

Terzo incontro del ciclo di talks among friends questo venerdì 14 marzo alle ore 18.00 alla Triennale Milano in occasione della mostra John Giorno: a labour of LOVE, curata da Nicola Ricciardi con Eleonora Molignani che esplora le molteplici forme di amicizia, dialogo e supporto all’interno del mondo della cultura attraverso materiali provenienti dal ricco archivio dell'artista americano.

L'incontro dal titolo John Giorno & friends vedrà Damiano Gulli, curatore per arte contemporanea e public program di Triennale Milano, in conversazione con Nicola Ricciardi, direttore artistico di miart e curatore della mostra e con Bonnie Whitehouse, archivista e registrar della Giorno Poetry Systems. (Ingresso libero – registrazione obbligatoria)

L'appuntamento è un'occasione per discutere di come la mostra – resa possibile anche grazie al sostegno di Fiera Milano e ispirata dal tema curatoriale among friends della 29ª edizione di miart, la rassegna internazionale di arte moderna e contemporanea che si terrà dal 4 al 6 aprile all’Allianz Mico Central a Milano – faccia emergere le tracce delle innumerevoli amicizie e collaborazioni di Giorno con alcune delle figure più significative dell'arte, della letteratura e della musica del Novecento: William S. Burroughs, John Cage, Allen Ginsberg, Keith Haring, Allan Kaprow, Jasper Johns, Patti Smith, Michael Stipe, oltre a Rauschenberg e Warhol, solo per citarne alcuni.

Il programma di conversazioni pubbliche attorno all'arte, all'amicizia e a "tutte le situazioni in cui il lavoro finale è il risultato del lavoro di più di una persona" è realizzato in collaborazione con Fondazione Prada, Museo del Novecento, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, Pirelli HangarBicocca e Triennale Milano: ciascuna istituzione ha proposto e curato un incontro pubblico costruito attorno alla rispettiva

ricerca e alle mostre in corso, strettamente legato al tema della collaborazione e dell' amicizia in campo artistico, intesa come volontà di un sostegno paritario e reciproco, di un supporto duraturo e genuinamente solidale.