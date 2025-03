Ascolta ora 00:00 00:00

Da Milano a Parigi, l’asta di Christie’s sull’arte italiana SOMM. In mostra a Palazzo Clerici le opere della sezione “Thinking Italian” con opere dei maestri del nostro Novecento. Tra i top lot, parte della collezione privata di un misterioso dentista italiano che curava gli artisti Pubblico delle grandi occasioni ieri sera nelle suggestive sale di Palazzo Clerici a Milano per la mostra di “Thinking Italian”, la sezione tutta dedicata all’arte italiana che Christie’s metterà all’asta a Parigi dal 9 all’11 aprile. L’esposizione di importanti opere del Novecento, da De Chirico a Fontana, è sbarcata a Milano dopo Roma e Torino. L’asta di arte italiana arriva immediatamente dopo il successo che “Thinking Italian” già riscosse nella precedente vendita all’incanto di Christie’s ad ottobre, sempre a Parigi.

In autunno fu un successo con il 100 per cento delle aggiudicazioni dei lotti, a dimostrazione del grande appeal che i grandi maestri italiani del secondo Novecento continuano a riscuotere nel mercato internazionale. Nella nuova mostra inaugurata ieri a Palazzo Clerici, figurano altre opere di una misteriosa collezione privata appartenuta a un dentista italiano che acquisì opere importantissime anche per mano stessa degli artisti che furono suoi pazienti. Una prima parte di questa collezione italiana è stata presentata con successo a Londra lo scorso 5 marzo: opere di Jean-Michel Basquiat, Cy Twombly e Giorgio de Chirico, tutte con un forte legame con l’Italia, sono state vendute a Londra superando le stime pre-asta. Lo studio dentistico di questo collezionista si rivelò un punto di partenza insolito ma cruciale per la sua vasta raccolta. Fu lì che conobbe molti artisti – inizialmente suoi pazienti – di cui in seguito acquisì alcune opere. Questi incontri si trasformarono in amicizie durature e la sua casa divenne un punto d’incontro per gli artisti dell’epoca. Ad aprile, durante l’asta serale del 9 aprile a Parigi, saranno offerti Mobili nella valle di de Chirico, dipinto nel 1968 ed entrato in questa collezione privata nel 1975 (stima: €150.000-200.000), e Nella tua vita di Alighiero Boetti, del 1974 (stima: €100.000-150.000).

È dal 2001 che Christie’s organizza aste dedicate all’arte italiana, che nel 2017 si sono trasformate nel concept Thinking Italian, stabilendo nuovi record d’asta mondiali per gli artisti italiani e dando una visibilità globale all’arte italiana. Tra i top lot in mostra, un Achrome di Piero Manzoni del 1958 (stima €600.000-900.000), un ricamo su lino di Alighiero Boetti (“Segno e disegno”) del 1978-79 (stima €400.000-600.

000), un olio su tela di Giorgio De Chirico del 1961 (stima €180.000-250.000) , un Concetto Spaziale di Lucio Fontana (“Attese”, 1967, stima €500.000-700.000) , Salvatore Scarpitta, Grey Runner del 1963 (stima €200.000-300. 000).