Ascensore rotto da 3 mesi. "Anziani bloccati in casa"

Su e giù per le scale da quasi tre mesi. Succede in via Rizzoli, in uno stabile di edilizia residenziale gestito da Mm, di ben 8 piani, con l'ascensore rotto da 90 giorni. A fine febbraio pareva che l'incubo fosse finalmente al traguardo: i tecnici sono usciti, hanno fatto le loro verifiche, ma invece di riavviare l'ascensore, hanno piazzato un cartello per spostare la data di riparazione di un altro mese per la difficoltà nel reperire dei pezzi di ricambio. Era il 28 febbraio. Stanno ancora aspettando. A fronte di una richiesta di chiarimenti inviati dal consigliere comunale Marco Cagnolati, Mm avrebbe risposto «di aver bisogno di un altro mese per effettuare la riparazione - racconta Cagnolati -. Ho fatto presente che esistono dei fondi speciali che possono essere usati per le emergenze di questo tipo ma ancora non ho ricevuto risposta». Nel frattempo nello stabile famiglie, anziani, persone con difficoltà motorie sono bloccati in casa. «È inaccettabile che nel 2025, in una città come Milano, gli abitanti di uno stabile in via Rizzoli di 8 piani siano lasciati per oltre un mese senza ascensore. Anziani, famiglie e persone con difficoltà motorie sono lasciati soli ad affrontare disagi inaccettabili: portare la spesa ai piani più alti è un'impresa, uscire di casa diventa un ostacolo quotidiano insormontabile», spiega. La questione è stata portata anche in Consiglio Comunale: «Ho denunciato con forza questo disservizio e l'inerzia dell'amministrazione comunale - spiega Cagnolati - È impensabile che in una città come Milano si lascino i cittadini in queste condizioni, senza essere in grado di intervenire nell'immediato concretamente.

È una situazione indegna per Milano e per la dignità dei suoi cittadini. Mi batterò finché non sarà risolta definitivamente. Le istituzioni devono garantire rispetto e attenzione ai bisogni di tutti, soprattutto dei più fragili. Non basta rimandare: bisogna agire subito».