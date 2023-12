Assalto a Oh Bej e Artigiano e la corsa al Natale continua

Se più della metà degli italiani ha fatto gli acquisti di Natale ai mercatini (fonte: Coldiretti) è facile attribuire la stessa proporzione ai residenti. Con un grosso vantaggio però: durante il lungo Ponte dell'Immacolata i più importanti «mercati», che sono la fiera degli Oh Bej Oh Bej e l'Artigianato in Fiera, hanno registrato presenze record. Entrambi si sono conclusi ieri, il secondo con un milione di visitatori in nove giorni. Più che soddisfatto l'amministratore delegato di Ge.Fi., Gabriele Alberti: «Abbiamo avuto un'affluenza da pre-pandemia. Il riscontro dei visitatori è stato eccezionale, l'artigianato è visto come ciò che è bello e buono. Quest'anno la rappresentanza della Tunisia ha ottenuto il posto d'onore e qui si è creato un ponte di pace che aiuta a crescere persone che lavorano nella loro terra». L'affluenza registrata alle bancarelle, secondo Coldiretti, sta compensando il boom degli acquisti online. In città restano aperte fino all'Epifania le 78 baite di legno del mercatino che affianca il Duomo nel primo tratto di corso Vittorio Emanuele e in via Carlo Maria Martini. Dalle 8.30 alle 22.30 si potranno trovare idee regalo fra gli oggetti di artigianato (monili, candele, foulard), i dolci, i prodotti gastronomici tipici di svariati Paesi e accessori come sciarpe, guanti, cappelli. Secondo la ricerca Coldiretti/Ixè divulgata ieri, tra quanti frequentano le bancarelle, solo il 5% non fa alcuna spesa mentre il 49% spende in prodotti enogastronomici che rappresentano l'acquisto più gettonato davanti a decori natalizi, piccoli oggetti per la casa, prodotti artigianali, dolciumi e capi di abbigliamento.

Per i più piccoli ai Giardini Montanelli è allestito il Villaggio delle Meraviglie, corredato anch'esso di bancarelle; in più sono previsti momenti di intrattenimento con Babbo Natale, Geronimo Stilton e la Befana (consultare il sito per appuntamenti e orari) e, per chi ama pattinare, la pista sul ghiaccio lunga 80 metri e ampia 1000 mq, più uno spazio al coperto riservato ai bambini sotto i 10 anni.

I pattinatori hanno a disposizione anche l'area di 1.500 mq di piazza Duca D'Aosta realizzata da Grandi Stazioni ed Eni. Ingresso gratuito portandosi i pattini o noleggiandoli in loco. In piazza Città di Lombardia è sorto un piccolo villaggio natalizio con pista da pattinaggio coperta arricchita da 4 igloo illuminati, una giostra retrò e una pista da snowboard per bambini dai 3 ai 6 anni. Chi ama pattinare ha a disposizione anche la pista dei Bagni Misteriosi di via Botta con possibilità di noleggiare pattini e casco e la nuova di piazza San Babila. Chi ama, invece, vedere la città dall'alto può cogliere l'occasione di salire al Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, prenotandosi sul sito, nei giorni 17, 6 e 7 gennaio (dalle 10 alle 18). Fra i percorsi all'aperto c'è il tradizionale tour degli alberi. Quest'anno il più apprezzato è l'originale Albero orizzontale realizzato nel cortile di corso Venezia 52 dall'artista napoletano Giancarlo Neri: più di 500 palline bianche la sera si illuminano di luci colorate.