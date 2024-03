Asse con Henoto per accelerare sulla sostenibilità

Sostenibilità, innovazione, tecnologia e qualità: il connubio tra questi fattori è una delle forze di propulsione del settore cosmetico ai più alti livelli. Ed è proprio con questi standard d'eccellenza che Cosmprof Worldwide Bologna ha declinato la propria offerta in occasione della sua 55esima edizione in corso di svolgimento nel polo fieristico del capoluogo emiliano. Al riguardo, la manifestazione leader su scala internazionale per il settore beauty ed Henoto - società leader nel settore degli allestimenti, design, contract, retail e outdoor hanno trovato la sintonia perfetta per offrire alla business community mondiale ritrovatasi a Bologna la più ampia offerta merceologica per il settore beauty in spazi progettati e realizzati con i più alti standard di qualità, innovazione e sostenibilità.

Con il contributo di Henoto, realtà impegnata a concretizzare il concetto di progettazione in chiave di sostenibilità e design, sono stati dunque realizzati allestimenti finalizzati a comunicare e amplificare i valori dei marchi.

Il tutto, in un «ambiente 4.0» organizzato e messo a punto secondo i più elevati standard di qualità nella progettazione, nei materiali utilizzati e nei processi.

«Cosmoprof è una vetrina eccezionale per Henoto che ci permette di dialogare con una filiera industriale fra le eccellenze del made in Italy. Una spinta ad accrescere il nostro impegno a sostegno delle imprese e a consolidare ulteriormente le nostre capacità nella progettazione delle architetture temporanee per eventi di diversa natura», ha dichiarato Daniele Passini, presidente della società, già oggi riconosciuta fra le realtà leader in Italia e all'estero. Henoto sviluppa infatti progetti e strategie di business messi poi a disposizione dei clienti in Italia e all'estero attraverso le proprie undici sedi in Europa, Usa, Messico, Middle East e Asia. A guidare questa attività spiega la società è la «cultura dell'innovazione nei processi, nei prodotti e nei servizi (con competenze specifiche per ogni settore coinvolto), fondamentali alle imprese per affrontare le sfide sui mercati internazionali».

Questo know-how ha trovato piena applicazione nei padiglioni che ospitano la 55esima edizione di Cosmprof Worldwide Bologna, dai quali in quattro giorni si stima passeranno oltre 250mila visitatori provenienti da tutto il mondo.

In quegli spazi, clienti, fornitori e addetti ai lavori hanno ritrovato così un contesto funzionale e allo stesso tempo in grado di incidere in maniera significativa sulla sostenibilità dell'evento.