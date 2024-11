Assegnati vari lotti ai piani alti e vuoti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Comune ha aggiudicato circa 3mila metri quadri di spazi ad oggi inutilizzati nel complesso della Galleria per un totale di 2,6 milioni di euro di canoni annui. Le aggiudicazioni, avvenute due sere fa al termine della seduta pubblica della commissione di gara e della procedura dell'incanto, sono l'esito di un bando suddiviso in vari lotti e aperto a giugno dal Demanio per valorizzare gli spazi vuoti ai piani alti del Salotto. La società «Duomo 21» si è aggiudicata 607 mq affacciati su piazza Duomo per 575mila euro annui, dopo un'asta all'incanto con 8 rilanci, e ha presentato il rilancio più alto (715mila euro) per 643 metri quadri al terzo piano dell'edificio. Potrà ampliare locale e ristorante. La società alberghiera Mi-Room ha vinto invece 664 metri quadri al primo piano di via Pellico 1 (per 575mila euro) mentre il marchio di alta gioielleria Damiani risulta aggiudicatario di tre spazi, per canoni pari a circa 800mila euro.

Quando fu costruita, la suddivisione interna della Galleria raggiungeva i 1.260 locali, destinati ai piani superiori ad abitazioni, di dimensioni e importanza decrescente verso l'alto. Gli introiti dai canoni della Galleria, che dal 2018 ad oggi sono cresciuti da 30 milioni a quasi 80 milioni di euro, sono risorse per una città più equa.

Il Comune incassa già ottanta milioni di euro all'anno, cinquanta in più rispetto al 2018, e anche i nuovi introiti potranno essere investiti su progetti di welfare, educativi, culturali o sulle case popolari. Ora il Comune ha approvato anche un importante restyling del Salotto per 5 milioni di euro, i lavori partiranno la prossima estate.