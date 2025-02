20 anni dalla morte di Nicola Calipari: l'omaggio a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra una cover e l’altra, durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 è stato dedicato un omaggio a Nicola Calipari. Quasi vent’anni fa, il 4 marzo del 2005, l'agente del SISMI venne assassinato mentre stava scortando la giornalista italiana Giuliana Sgrena - rapita un mese prima da un gruppo jihadista iracheno - all’aeroporto di Baghdad per riportarla in Italia.

Nicola Calipari volò a Baghdad subito dopo l’arrivo della notizia del rapimento della Sgrena. Riannodò i fili del sequestro, individuando un mediatore e aprendo i negoziati con i rapinatori. “Sei libera”, le parole che proferì alla giornalista subito dopo il rilascio. Poi, il 4 marzo, il viaggio rischioso ma obbligato sull’Irish Route, la strada dell’aeroporto trasformata in un vero e proprio inferno dagli scontri tra insorti e militari americani. La macchina venne raggiunta da alcuni colpi di pistola, Calipari – da uomo delle istituzioni – fece scudo con il proprio corpo alla Sgrena, morendo per una pallottola alla testa esplosa dal militare americano Mario Lozano.

Come ricordato da Carlo Conti, il Festival di Sanremo venne interrotto per dare la tragica morte di Nicola Calipari. Il conduttore ha colto l’occasione per segnalare l’uscita in sala – in programma il prossimo 6 marzo – del film “Il Nibbio” di Alessandro Tonda che racconta i giorni precedenti il tragico evento.

Come recita la sinossi del lungometraggio distribuito da Notorious Pictures, il film "intreccia azione e umanità, ricordando un uomo che ha messo tutto in gioco per il valore della vita. Il suo omicidio resta ancora senza colpevoli". Calipari sarà interpretato da Claudio Santamaria, nel cast anche Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti.