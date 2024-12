AAA cercasi contadini spaziali

Ascolta ora 00:00 00:00

Che figo il progetto FLOS, “Fiori per LO Spazio”, del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, voglio dire: finalmente una cosa futuristica. Insomma, stanno studiando come far crescere piante in ambiente extraterrestre. Anche perché, nell’espansione sempre più rapida della Space Economy, tra il progetto Artemis, il quale ci riporterà sulla Luna ma stavolta con lo scopo di costruire delle basi permanenti (vi ricordate Spazio 1999?) e Elon Musk che punta a colonizzare Marte sarà importante riuscire a creare un’agricoltura spaziale con scarsa gravità, come sulla Luna o Marte appunto. In modo tale che gli astronauti coloni possano nutrirsi direttamente lì (cercasi contadini spaziali).

Tuttavia io ci vedo anche un altro utilizzo, sarà perché non ho mai sopportato la retorica del km zero, con tutta questa gente fissata nel mangiare cose che dovrebbero crescergli sotto il sedere.

Pensate invece di poter ordinare degli asparagi lunari, a km 380000. O dei fagioli marziani, a km 228milioni. Io li prenderei subito. Per carità, sempre che nel crescere tra raggi cosmici e riportarli qui non diventino radioattivi.