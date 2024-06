Acrobazie sul motoscafo a Venezia: daspo e multa per lo youtuber I Show Speed

Ascolta ora 00:00 00:00

Su YouTube è seguito da oltre 25 milioni di persone, 19 milioni su Instagram e nel mondo è conosciuto come uno degli streamer più ricchi e famosi. Ma a Venezia, dove è stato negli scorsi giorni, I show Speed molto probabilmente non potrà più metterci piede. La bravata compiuta su un motoscafo veneziano, che lo stava trasportando in giro per i canali della città, è costata cara all'influencer statunitense, per il quale è scattato il daspo.

La dura decisione delle autorità veneziane è scattata a seguito della pubblicazione di un video da parte dello streamer. Tre giorni fa sul suo canale YouTube, I show Speed ha pubblicato il filmato "Irl stream in Italy", dove si vede lo youtuber girare per Venezia, scortato da guardie del corpo e fan. Nel filmato I show Speed hanno visitato alcuni negozi, pranzato in laguna e girato la città tra le calle ma anche a bordo di un motoscafo. E proprio sull'imbarcazione che è andato in scena lo show più spericolato.

Il video, le acrobazie e la polemica

Indossando la maglietta del Milan con il nome Paolo Maldini sulle spalle, lo youtuber ha eseguito una serie di capriole sul tetto del taxi acquatico per poi arrampicarsi, mentre l'imbarcazione transitava sotto a uno dei tanti ponti veneziani, sopra il ponte, ricadendo con un giro della morte sul tettuccio del motoscafo. Tutto immortalato nel video che ha fatto il giro del web. Le pericolose acrobazie dell'americano hanno scatenato durissime polemiche sui social network e hanno attirato l'attenzione delle autorità locali. Durissima la reazione del Comando di Polizia locale della città lagunare che ha identificato l'influencer statunitense, il quale è stato poi sottoposto a procedimento di daspo. "Per lui scatta l’informativa al Ministero dell'Interno: qualora dovesse recarsi presso la Polizia di Frontiera, in uscita dall'Italia o al prossimo arrivo, gli staranno notificate le sanzioni amministrative previste, che nel frattempo gli saranno recapitate nel domicilio americano", riferisce il Corriere.

Multato il conducende del taxi

Linea dura confermata anche nei confronti del conducente del taxi acquatico, sul quale ha viaggiato per tutta la durata delle riprese I show Speed.

L'uomo, che non era il titolare della licenza, è statoper ben tre violazioni: guida contromano in un rio a senso unico, concorso con lo youtuber e giochi pericolosi per un totale di oltre 400 euro. Il conducente è stato inoltre segnalato alla commissione di disciplina dei taxi acquei, che fanno parte del servizio pubblico.