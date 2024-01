Addio ad Alessio Gorla, storico assistente di Silvio Berlusconi. Aveva 85 anni

Si è spento all'età di 85 anni Alessio Gorla, storico assistente di Silvio Berlusconi, per complicanze dovute al Covid. È deceduto in un ospedale di Punta del Este, in Uruguay, dove si trovava in vacanza con la moglie Daniela. Si attende ora il rientro della salma per celebrare i funerali a Milano.

L'incontro con Silvio Berlusconi

Classe 1939, Gorla si era laureato in Scienze politiche e aveva lavorato per Autogrill Pavesi, prima di incontrare nel 1982, durante un convegno di Publitalia, Silvio Berlusconi e cambiare totalmente la sua professione diventando prima assistente per coordinare le attività televisive Mediaset e nel 1993 responsabile della comunicazione di Forza Italia, nel periodo più importante della campagna elettorale che aveva poi portato il Cavaliere a Palazzo Chigi nel 1994. Gorla era stato, in quegli anni, uno degli uomini più vicini del presidente.

" Fu lui a realizzare lo storico incontro televisivo tra Berlusconi e Achille Occhetto. Fu lui a inquadrare la comunicazione professionale ai candidati regionali alla presidenza, tra cui Enzo Ghigo per il primo mandato in Piemonte " ricorda Pier Domenico Garrone, consigliere del ministro Guido Crosetto, fondatore del blog di informazione e consulenza "Il Comunicatore Italiano" e docente di Comunicazione di Milano.

Una carriera brillante

Dopo gli importanti traguardi raggiunti, nel 1996, anziché diventare segretario del gruppo degli 'azzurri' al Parlamento europeo, Gorla preferì restare in Mediaset trasferendosi in America Latina. Nel 2022 era poi diventato dirigente di Rai Fiction e successivamente aveva ricoperto incarichi come consigliere di amministrazione di Rai Cinema, Rainet, Raiclick, Rai International, fino a diventare consigliere d'amministrazione della Rai nel 2009.