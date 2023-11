Addio all'imprenditore Vincenzo Ferro, capostipite del pastificio "La Molisana"

Non solo la famiglia, ma tutto il Molise è in lutto per la scomparsa di una figura di rilievo, un pezzo di storia dell'imprenditoria locale. È morto a 87 anni Vincenzo Ferro, capostipite della famiglia proprietaria del pastificio La Molisana, padre di Peppe e Rossella Ferro, attualmente ai vertici dell’azienda. Fu lui che agli inizi degli anni '70 fondò le Semolerie Molisane della Fratelli Ferro.

Chi era Vincenzo Ferro

È stato un grande uomo d'affari visionario e appassionato di arte e cultura. Innamorato del suo lavoro, per tutta la sua vita non si è mai fermato nella conoscenza del mercato che lo ha poi portato ad ottenere grandi risultati economici, ma soprattutto, insieme al padre e al fratello è riuscito a costruire un'etica del lavoro che ancora oggi è simbolo di grande modernità.

" Oggi il timone è nelle mani delle nuove generazioni — si legge nella biografia di Vincenzo Ferro riportata sul sito aziendale - che sentono il peso di una scelta sfidante ma dovuta: completare l’intera filiera produttiva della pasta conciliando business ed impegno sociale nel rispetto delle persone e del territorio. I risultati buoni di oggi devono tradursi in ottime performance di domani "

La rinascita de La Molisana

Proprio grazie al gruppo del Mulino Ferro, avviato dalla sua famiglia, che nel 1911 intuì la possibilità di allargare il business della lavorazione e trasformazione delle farine e anni dopo riuscì a salvare e a rilanciare la famosa pasta La Molisana. Questa, dopo decenni di grande fortuna nei primi anni del 2000 visse una profonda crisi. Nel 2011 ad un passo dal fallimento fu proprio la famiglia Ferro guidata da lui, che comprò l'azienda ed inizia un'operazione di rilancio che portò in pochi anni il marchio ad ottenere numeri da record. Attualmente l'azienda viene portata avanti da quattro cugini, due figli e due nipoti di Vincenzo Ferro.

I tanti messaggi di cordoglio

" Ricordo ancora l’accoglienza affettuosa che mi ha riservato Vincenzo Ferro – ha scritto Giorgetti su Instagram – a settembre dell’anno scorso, quando visitai con piacere il suo pastificio a Campobasso. Una storia di passione e fatica che oggi i figli porteranno avanti. A Rossella e Peppe le mie condoglianze con l’augurio di continuare a far bene, così come hanno fatto fino a ora ”.

" La sua attività, svolta con grande passione, professionalità, competenza e lungimiranza, ha lasciato un segno indelebile nella storia imprenditoriale del nostro Paese. Oggi l'Italia e il Molise perdono un figlio illustre, che ha saputo esportare l'eccellenza del nostro made in Italy nel mondo attraverso un marchio che è conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Alla sua famiglia, ai figli Rossella e Giuseppe, va un abbraccio sincero e il cordoglio mio personale e di Forza Italia ", ha scritto in una nota il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito.

I nuovi investimenti

La Molisana ha avviato per il biennio 2022-24 nuovi investimenti per 30 milioni di euro con l’obiettivo di innescare una nuova fase di sviluppo dell’azienda. In particolare, si tratta di due nuove linee di produzione, la prima dedicata alla pasta lunga che è entrata in funzione a inizio dicembre, e una seconda invece per produrre pasta corta che sarà operativa entro febbraio. Altre novità di rilievo sono già state programmate e saranno introdotte anche nei settori nevralgici delle infrastrutture con riferimento ai magazzini e alle tecnologie.