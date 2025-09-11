Addio a Francesco Trapani, per 30 anni alla guida di Bulgari

Si è spento a Roma all'età di 68 anni Francesco Trapani, imprenditore e manager di rilievo internazionale, figura storica del settore del lusso e discendente diretto della famiglia Bulgari. La sua morte è avvenuta il 10 settembre 2025 nella sua abitazione romana.

Con oltre 30 anni alla guida di Bulgari, Trapani è stato tra i principali protagonisti della trasformazione della maison da gioielleria familiare a brand globale, presente in oltre 300 punti vendita nel mondo e simbolo dell’eccellenza italiana.

Una carriera che ha cambiato il mondo del lusso

Dal 1984 al 2011, Francesco Trapani ha ricoperto il ruolo di CEO di Bulgari, accompagnando il brand in un percorso di espansione senza precedenti. Durante la sua direzione, il fatturato della maison è passato da 25 milioni a circa 2 miliardi di euro, con oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo.

Uno degli snodi più importanti della sua carriera fu la quotazione in Borsa Italiana nel 1995, una mossa strategica che diede impulso all’internazionalizzazione del marchio. Bulgari rimase quotata fino al 2011, quando fu acquisita dal colosso francese LVMH, leader mondiale nel settore del lusso.

Da Bulgari a LVMH e oltre: un'eredità imprenditoriale

Dopo la vendita a LVMH, Trapani continuò a ricoprire incarichi di prestigio nel gruppo come presidente e CEO della Divisione Watches and Jewellery, oltre a far parte del consiglio di amministrazione fino al 2016. Tra il 2014 e il 2017 è stato presidente di Clessidra SGR, mentre dal 2017 ricopriva il ruolo di vicepresidente esecutivo di Tages Holding e chairman di VAM Investments, società attiva nel settore del private equity.

Trapani ha anche fatto parte del consiglio di amministrazione di Tiffany & Co., fino al 2019, contribuendo al processo che ha portato all’acquisizione dello storico marchio americano da parte di LVMH.

Non solo gioielli: l'espansione nell’ospitalità di lusso

Sotto la sua guida, Bulgari ha ampliato le sue attività anche al settore dell’ospitalità di alta gamma, con la creazione dei prestigiosi Bulgari Hotels & Resorts, oggi presenti in città come Milano, Londra, Dubai e Parigi. Un’iniziativa che ha consolidato l’identità del brand nel lifestyle di lusso globale.

Un'eredità che resta

La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica da Marco Piana, partner di

Trapani in VAM Investments. Da erede della famiglia Bulgari a leader nel fashion e nell’investment internazionale, Francesco Trapani lascia un’nel mondo del lusso italiano e internazionale.