Spunta la truffa delle analisi cliniche: attenzione a questo sms che ti ruba di dati

Attenzione alla nuova truffa che sta circolando in questi ultimi giorni. I malviventi si fingo un gruppo sanitario specializzato in analisi cliniche per spingere gli utenti a ricontattarli e a fornire informazioni personali.

Stando alle segnalazioni pervenute sino ad ora, tutto parte da un messaggio che arriva sul cellulare delle vittime. Nel testo, i criminali si spacciano per il gruppo sanitario USI, clinica realmente esistente che opera nel campo della diagnostica tradizionale e delle analisi cliniche, e in questo modo ottengono la fiducia delle persone. USI non ha ovviamente nulla a che fare con questo raggiro. Fra l'altro, le sue cliniche si trovano solo in Lazio e Toscana, dunque i messaggi arrivati in altre Regioni dovrebbero già suscitare dei sospetti in chi li riceve.

Ad ogni modo, il testo del messaggio arrivato alle vittime, riportato da FanPage, è il seguente: " Abbiamo provato a contattarla diverse volte dai nostri uffici USI, è pregato di richiamare al numero 3514468XXX per delle questioni che la riguardano" . Insomma, i criminali cercano di generare un senso di allarme nelle vittime, così da portarle a richiamare. Si tratta senza mezzi termini di un tentativo di spoofing, un tipo di truffa che si basa proprio sul falsificare informazioni.

Chi cade nella trappola richiama il numero e viene truffato, perché i malviventi riescono a sottrargli informazioni riservate e/o denaro.

La stessa Azienda USL Toscana ha negato ogni genere di coinvolgimento con questa truffa, sottolineando che i recapiti telefonici forniti dai criminali non appartengono ad utenze aziendali.

Occhio, dunque, ai messaggi ricevuti sul telefono. Prima di richiamare un numero è sempre bene verificarlo.

E sarebbe buona norma avvalersi di un buonche blocchi molti dei messaggi fraudolenti che possono arrivare sul nostro cellulare. Altra cosa da non fare mai è quella di fornire informazioni personali o le proprie coordinate bancarie.