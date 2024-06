Università Cattolica, Elena Baccalli nominata rettore: è la prima donna alla guida dell'ateneo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha un nuovo rettore: Elena Beccalli assumerà dal 1 luglio il ruolo per il prossimo quadriennio, fino al 2028. È stata nominata dal Consiglio di Amministrazione e succede al professor Franco Anelli. Si tratta, a suo modo, di una decisione storica, perché Beccalli sarà la prima rettrice donna del prestigioso ateneo di ispirazione cattolica. Il CdA che si è riunito nella giornata di oggi ha ratificato la designazione fatta dai docenti dell'Ateneo nei 12 Consigli di Facoltà. Beccalli, preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, ha ottenuto 636 preferenze su un totale di 685, corrispondenti a circa il 93% dei votanti.

" L'Università Cattolica del Sacro Cuore è per sua vocazione un Ateneo 'universale', dove il dialogo e il confronto sono aperti, liberi, interdisciplinari, orientati a creare reti e alleanze strategiche. Un'Università in grado di offrire - con rigore, creatività, coraggio - un contributo di pensiero alle questioni di frontiera, grazie al coordinamento delle numerose e qualificate iniziative della comunità accademica ", ha dichiarato il neo-rettore nel ringraziare per il nuovo prestigioso incarico. " L'Università Cattolica deve avere la capacità di rinnovarsi, attuando un processo di innovazione che poggi su radici consolidate e riconosciute ", ha proseguito Beccalli, perché l'Università di cui ora sarà rettrice " è chiamata a porsi come polo di riferimento, dalla forte proiezione internazionale, per una didattica e una ricerca di qualità, così da alimentare il circolo virtuoso tipico di una research university ".

Quel che vuole perseguire nel corso del suo quadriennio di rettorato, ha aggiunto Beccalli, è " fare in modo che il nostro Ateneo sia un bacino naturale a cui possano attingere la società civile, le istituzioni, il mondo del lavoro e non da ultimo la Chiesa italiana e universale ". L'obiettivo è che l'Università Cattolica diventi un faro per il mondo, un'istituzione esemplare nella formazione e nella ricerca, il miglior esempio in tal senso. Beccalli dal 2014 è preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, dove prima è stata docente ordinario di Economia degli intermediari finanziari.

È, tra le altre cose, research associate del Centre for Analysis of risk and regulation della(Regno Unito), in cui precedentemente è stata anche tutorial fellow, lecturer e visiting professor, ma anche academic fellow del Centre for Responsible Banking & Finance della. La sua fama a livello internazionale nel campo economico e finanziario la precede.