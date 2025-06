Almond mom, il trend più longevo di TikTok. Cos'è e perché interessa la Generazione Z

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono trend, che si esauriscono nel giro di poche settimane, e poi ci sono fenomeni virali che resistono nel tempo e continuano a circolare sui social newtwork come quello delle "almond moms". Salito agli onori della cronaca social nel 2022, quella delle "mamme mandorla" è una delle tendenze più longeve e durature di TikTok e trova origine da un episodio del reality show "The Real Housewives of Beverly Hills", nel quale la madre della top model Gigi Hadid suggerisce alla figlia di mangiare qualche mandorla, masticandola bene, per fare passare i morsi della fame dovuti alla dieta. Il video, passato inizialmente inosservato, è diventato virale in rete nel 2020, dando il via al trend "almond mom". Ma perché si usa questa definizione e perché su TikTok dilagano i meme?

Chi sono le "almond mom"

Il termine, coniato dal web e diffusosi rapidamente su TikTok, definisce un certo tipo di madre, tipicamente americana, ossessionata dalla forma fisica, dal cibo sano e dai rituali detox. È quella che suggerisce di placare la fame con tre mandorle, che riempie il frigorifero solo di cibi salutari e che porta avanti la diet culture tipica degli anni '90 al grido di "magro è bello". A fare i conti con le almond moms è soprattutto la Generazione Z che, stanca della cultura della dieta trasmessa dalle proprie madri, ha reagito dando vita a un trend, che sbeffeggia i tratti tipici di queste madri con meme e video ironici.

Le conseguenze

I video virali dedicati alle cosiddette almond moms prendono di mira, con tono satirico, lo stereotipo della madre fissata con cibo ed esercizio e la tendenza ha acceso il dibattito sugli effetti negativi di un'alimentazione restrittiva e della pressione sociale verso la magrezza, soprattutto tra i giovani. La satira sulla "mamma mandorla" ha infatti posto l'attenzione le conseguenze di queste dinamiche, che contribuiscono - secondo gli esperti - a sviluppare i disturbi del comportamento alimentare (DCA), una scarsa autostima legata all'immagine corporea e l'ansia e il senso di colpa legati al cibo. Ecco perché distinguere uno stile di vita sano da un'ossessione è fondamentale e i video sotto l'hashtag #almondmom ironizzano proprio su questa ossessione, attivando un campanello d'allarme.

Almond mom vip: Gwyneth Paltrow

La mamma di Gigi Hadid non è l'unico esempio famoso di almond mom. L'attrice Gwyneth Paltrow è stata accusata sugli utenti dei social di essere un esempio di mamma mandorla, a causa della sua filosofia di vita basata proprio sulla diet culture.

Molti meme diventati virali su TikTok prendono proprio di mire l'attrice ma, in definitiva, il fenomeno almond mom non si riduce solo ai meme: è diventato un modo per criticare esulla cultura della dieta che, a volte anche inconsapevolmente, viene trasmessa in famiglia e passata di generazione in generazione.