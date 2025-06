Morning shed, la routine virale che promette miracoli. Ma funziona davvero?

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mercato del beauty non conosce crisi. Nel 2024, secondo un report NielsenIQ, il settore ha raggiunto un giro d'affari di 1092 miliardi di dollari e, mentre a livello globale, il settore vale l'1,8% della spesa mondiale in Italia il dato sale al 2%. I consumatori italiani sono al quarto posto in Europa per spesa pro-capite annua, ma i numeri sono destinati a crescere. A trainare il settore dei prodotti di bellezza sono soprattutto i trend sui social network. Dalle maschere al collagene sponsorizzate dalle star alle beauty routine serali, TikTok e Instagram sfornano mode e tendenze come il "morning shed", ovvero l'ultimo fenomeno virale, che da un anno impazza in rete.

Morning shed routine, cos'è

Il "morning shed" è una routine di bellezza notturna estremamente elaborata che parte da un concetto irriverente: andare a letto brutti e svegliarsi belli. Come? Applicando tutta una serie di prodotti e accessori sul viso e sui capelli da lasciare in posa per tutta la notte e poi rimuovere il mattino seguente. La routine, che varia a seconda dell'esigenza della persona, include l'applicazione di maschere viso, patch occhi, cerotti labbra, fasce per il mento, cerotti antirughe e persino bigodini, face di seta per i capelli e calzini per ottenere una piega perfetta. Un mix di prodotti e accessori che, combinati insieme, promettono miracoli. L'idea è che questi prodotti agiscano durante il sonno per migliorare la salute e l'aspetto della pelle, in modo da poter godere dei benefici la mattina successiva e a lungo termine.

Funziona davvero?

Certo, una buona routine serale è importante, ma combinare così tanti prodotti insieme può non garantire l'effetto desiderato. Molti dei benefici promessi da questi prodotti, infatti, non sono supportati da evidenze scientifiche e l'effetto "wow" potrebbe essere più legato all'estetica del processo, che a reali miglioramenti effettivi. Eppure su TikTok spopolano i video di influencer e semplici utenti che si filmano al mattino mentre si "svestono" dei prodotti e degli accessori beauty indossati per la notte, mostrando i risultati ottenuti. Complice il fascino di una routine eccentrica e innovativa, l'hashtag #morningshed ha superato milioni di visualizzazioni, confermando la viralità del trend.

Cosa dicono gli esperti

È importante sapere che gli attivi contenuti nei prodotti cosmetici non sono studiati per rimanere a lungo sulla pelle: un'esposizione prolungata può infatti provocare irritazioni e secchezza. Una maggiore permanenza del prodotto sulla cute (in questo caso per tutta la notte) non garantisce una maggiore efficacia nella penetrazione degli attivi nel derma. Inoltre, la sovrapposizione disordinata di più prodotti, può soffocare la pelle anziché nutrirla, con effetti controproducenti. Per questo gli esperti invitano a non seguire le mode. "È importante capire che non sempre una routine complicata è sinonimo di una pelle in salute e più bella.

Ogni persona ha una cute unica e le sue esigenze, possibilmente personalizzate, devono essere rispettate, senza cadere nella trappola dell'eccesso", fa sapere la Alessandra Vasselli,e membro del consiglio direttivo AIDECO, Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia dalle pagine di GQItalia.