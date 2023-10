Gli americani e le vacanze dietetiche in Italia

"The Italian Paradox", il Paradosso Italiano. Così viene chiamato dai turisti americani di ritorno dal Bel Paese l'apparentemente inspiegabile fenomeno per cui, nonostante le pantagrueliche abbuffate di lasagne, spaghetti e tortellini in trattorie e ristoranti italiani, una volta rientrati negli USA non solo la bilancia non mostra chilogrammi in eccesso ma addirittura ci si ritrova dimagriti!

Un mistero che ha suscitato l'incredulità e la curiosità di moltissimi statunitensi tanto da esser riportata su molte testate giornalistiche, come il Wall Street Journal, Fox News e l'Associated Press. In realtà dietro questi episodi di dimagrimento inaspettato dopo le ferie in Italia e più in Generale in Europa non vi è nulla di misterioso o di trascendente la normalità. La causa di tali repentini cambiamenti fisiologici va ricercata nelle enormi differenze esistenti tra le abitudini alimentari e di vita quotidiana degli americani e quelle decisamente più salubri di una buona parte degli abitanti d'Italia e del Vecchio Continente.

La prima differenza la si può notare proprio al ristorante. L' America per molti versi può essere considerata il Paese dell'Abbondanza e a volte anche dell'Esagerazione. Ciò lo si può constatare anche dalle smisurate porzioni di cibi e pietanze servite nei locali americani, di gran lunga più abbondanti delle pur generose portate dei ristoranti italiani. Una smodatezza alimentare che porta ad ingurgitare molto di più di quanto sia realmente necessario, spesso alimenti iper processati e non propriamente salutari. Una situazione complessa e purtroppo spesso con risvolti anche gravi per la salute tant'e che obesità e sovrappeso negli USA sono diventati una vera e propria piaga sociale, uno dei grandi mali silenziosi della cosiddetta civiltà benessere.

Film e documentari di denuncia come "Super Size Me" hanno provato a gettare luce su questo grande problema che attanaglia la società americana. La cucina tradizionale italiana invece, che molto spesso nella sua storia secolare ha trovato origine da ingegno e necessità piuttosto che da abbondanza, fortunatamente è decisamente più genuina, ovviamente nei limiti della moderazione e del buon senso. Inoltre i nostri prodotti gastronomici sono solitamente molto meno trattati e processati di quelli Oltreoceano. Non solo.

In Italia è buona abitudine consumare moltissime verdure ed è molto comune accompagnare le portate principali con insalate , a differenza di ciò che avviene sulle tavole degli Usa dove quasi sempre si opta per patate abbondantemente condite da salse varie. Durante le loro villeggiature italiane i turisti statunitensi si trovano quindi ad assumere molte meno calorie e, soprattutto, spezzano la loro sedentarietà con lunghe passeggiate. Perché in Italia è in Europa si cammina e pure tanto.

Che sia per i centri storici delle nostre città d'arte o per i sentieri delle nostre campagne o ancora sulle splendide spiagge dello Stivale, lunghe camminare in Italia sono d'obbligo. Non è così negli Stati Uniti, dove la stragrande maggioranza della popolazione si sposta in auto. Alimentazione più sana, meno calorica e più attività fisica: ecco la soluzione dell'enigma e del "Paradosso Italiano". Un viaggio in Italia si rivela quindi essere non solo un'esperienza straordinaria per le sue bellezze storiche, artistiche e per la sua cucina eccezionale. Una vacanza nel Bel Paese può anche far bene alla salute.