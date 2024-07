Amicizia, solidarietà e inclusione, il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato a Caracalla

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata una serata magica quella organizzata dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, nell'incantevole e suggestivo scenario delle Terme di Caracalla a Roma per promuovere e ricordare i temi dell’amicizia, della solidarietà e dell’inclusione che impegnano quotidianamente le poliziotte ed i poliziotti al servizio del cittadino.

L'importanza dell'opera lirica

All'evento era presente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, in una serata che ha visto alternarsi grandi artisti ed ospiti speciali introdotti da Milly Carlucci. Un evento musicale in una cornice d’eccezione che, come ricordato dal sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma Francesco Giambrone, ha celebrato l’importanza dell’opera lirica, profondamente radicata nelle nostre radici storiche.

Importanti anche le presenze in platea; come quella della Nazionale Paralimpica di nuoto con i suoi 28 atleti, 12 dei quali appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e 300 ragazzi di Associazioni ed Onlus impegnate nel sociale. Proprio con loro la Polizia di Stato ha promosso e condiviso progetti di vicinanza e di prossimità: AIPD- ROMA (amici associazione italiana persone down); FILIPPIDE; IL TAMBURO ONLUS; OLTRELOSGUARDOONLUS-ROMA; ASP.S.ALESSIO: (disabili visivi); LOCANDA DEI GIRASOLI; A.I.A.S. NAZIONALE (associazione italiana assistenza spastici); ASSOCIAZIONE JUPPITER – DESTINAZIONE CAPO NORD; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA: tutti insieme a favore dell’altro. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo era presente anche l'attore Can Yaman.

Lo spettacolo

La Banda della Polizia di Stato è stata diretta dal Maestro Maurizio Billi e sul palco si sono alternati il tenore Vittorio Grigolo, il soprano Ilaria Della Bidia, la cantautrice Silvia Nair, il violinista Giuseppe Gibboni, l’artista Agostino Penna e il quartetto Le Divas. Tra le tante musiche eseguite un importante tributo è stato riconosciuto al regista Giuseppe Tornatore, che ha introdotto l’esecuzione del brano “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, tratto dall’omonima celebre pellicola.

I riconoscimenti

Durante la serata il capo della Polizia Vittorio Pisani e il presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) Michele Paternoster hanno conferito il titolo di “Poliziotto ad honorem” a Tano Grasso, presidente e fondatore della FAI – Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane - da sempre impegnato nella lotta al racket e all’usura con la sua associazione fondata nel 1991; all’avvocato Francesca Di Maolo, presidente Istituto Serafico di Assisi, ente che promuove e svolge attività di assistenza socio sanitaria in favore di bambini e giovani con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

E ancora alla professoressa Anna Maria Giannini, docente del Dipartimento di Psicologia, facoltà di Medicina e Psicologia "Sapienza" Università di Roma, che contribuisce alla formazione ed all’aggiornamento del personale della Polizia di Stato oltre che ad una nuova cultura della sicurezza stradale, della parità di genere, dell’antidiscriminazione.

Tutti i premiati, che sono stati iscritti nell’albo ufficiale dell’ANPS (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), hanno ricevuto il riconoscimento per lo svolgimento delle loro attività guidate dagli stessi valori che ispirano la Polizia di Stato.