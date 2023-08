"Anche da noi è gratis, suo padre viene qua". I balneari pugliesi fulminano Mario Tozzi

" Anche qui la spiaggia è 'a gratis'. Il mare è cristallino ". Inoltre, più in là, " c'è un chiosco dove non è obbligatoria la consumazione. Pieno agosto. Costo zero ". Il presidente nazionale del Sindacato italiano balneari (Sib), Antonio Capacchione, replica a muso duro a quanto era stato affermato da Mario Tozzi. Il geologo aveva pesantemente criticato le tariffe degli stabilimenti di Polignano a Mare, dove - secondo lui - " ti chiedono 60 euro per lettino e ombrellone in mezzo al cemento, tra centinaia di altre persone ". Allo stesso tempo, Tozzi come esempio positivo la Grecia (e, in particolare, Rodi) dove sta trascorrendo le vacanze.

Un concetto che era stato ribadito sul proprio profilo Facebook: " Qui è dove, invece, ombrellone e lettini sono a gratis – aveva scritto il conduttore di Sapiens mostrando una foto di una spiaggia di Rodi -. Domando al chiosco là sopra se si deve consumare per forza, rispondono che no, solo se si vuole. Distanze fra gli ombrelloni impensabili, doccia calda, bagni strapuliti, km di spiaggia senza nessuno. Acqua come la vedete. Pieno agosto. Costo zero. Non viene il sano desiderio di mandare a quel paese qualcuno dei nostri bravi balneari? ", aveva chiesto Mario Tozzi, inserendosi così di diritto in tutta quella schiera di "esterofili" che è da tutta l'estate che stanno magnificando le spiagge straniere.

I commenti al suo post sono stati numerosi. Gli utenti social si sono spaccati tra chi ha difeso a spron battuto la scelta del conduttore televisivo e chi ha invece polemizzato con certe sue espressioni. Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Capacchione, pugliese, non ha voluto essere da meno. Il capo del sindacato dei balneari ha citato come esempio virtuoso quello di Margherita di Savoia (provincia di Barletta-Andria-Trani), snocciolando i prezzi delle sue spiagge. " Le tariffe – dichiara - sono di 15-20 euro per un ombrellone e due lettini, compresa l'Iva al 22%, mentre in Grecia è al 6%. Si spende anche molto, ma molto meno - aggiunge - se si fa l'abbonamento settimanale o quindicinale, visto che quello stagionale costa 600/700 euro. E la distanza fra gli ombrelloni è di 5 metri ".