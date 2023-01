Ancora nessun 6 al Superenalotto: ecco il montepremi "monstre"

Niente da fare nemmeno stavolta: il 2023 si apre così come si era chiuso lo scorso anno. Il famigerato "6" al SuperEnalotto non è stato centrato nemmeno all'ultima estrazione con i numeri vicenti 5-9-13-15-50-64, il numero jolly 68 e quello Superstar 43 che ha visto, però, la realizzazione di tredici "5" che si sono portati a casa circa 26mila euro a testa, poco più di due miseri spicci se confrontati con il montepremi complessivo lievitato a 344 milioni di euro che ne fa il jackpot più alto di sempre in Italia e attualmente il più cospicuo anche d'Europa.

2022, il primo anno senza "6"

Per la prima volta da quanto esiste il gioco nel 1997, è trascorso un anno senza nemmeno un massimo vincitore: nel 2022 nessuno è riuscito a centrare tutti e sei i numeri magici. Come avevamo visto sul Giornale.it, infatti, bisogna tornare indietro a quel 22 maggio 2021 quando furono vinti 156,2 milioni nel Comune di Montappone, in provincia di Fermo. L'attuale bottino rappresenta più del doppio di quella vincita indimenticabile. Per far capire quanto siano strani e imprevedibili i numeri, oltre un anno mezzo senza "6" mentre nel 1998 e nel 2000 furono centrati per ben 12 volte come ricordato da Agipronews.

L'ultimo "5+1"

Nonostante le bassissime probabilità di vincere il super montepremi che gli esperti indicano, per il "6", in una probabilita su 622milioni circa, rimane sempre il gioco più amato dagli italiani tant'é che il 2022 si è chiuso con un totale giocate pari a 1,5 miliardi di euro. Ottima consolazione, comunque, per qualche fortunato vincitore di Lettomanoppello, Comune di quasi tremila abitanti in provincia di Pescara che un paio di giorni fa ha centrato l'unico "5+1" portando a casa circa 532mila euro. Per la sestina, però, ancora nulla da fare: il nuovo appuntamento sarà per sabato 7 gennaio quando avverrà l'estrazione alle ore 20 come succede sempre anche negli altri giorni pari come martedì e giovedì.

SuperEnalotto, un quarto di secolo di sogni

Prima o poi, questo SuperEnalotto, qualcuno lo dovrà pur vincere. Come abbiamo visto sul Giornale, il debutto ufficiale avvenne il 3 dicembre 1997 quando ancora c'era la Lira: il primo "6", infatti, risale al 17 gennaio del 1998 nel Comune di Poncarale, provincia di Brescia, quando furono vinti ben 11,8 miliardi di lire (oggi sarebbero circa 6 milioni di euro). Attualmente, la Regione più fortunata è la Campania che nella storia del gioco ha realizzato ben 18 jackpot davanti al Lazio (16) e all'Emilia-Romagna (13).