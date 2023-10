La Francia "approfitta" dell'attentato di Arras per blindare i confini: più controlli con l'Italia

La Francia ora si blinda. All'indomani dell'attentato ad Arras, dove un ventenne ceceno ha assaltato la sua ex scuola, al grido di Allah Akbar, uccidendo a coltellate un insegnante e ferendo altre due persone, l'Eliseo ha schierato fino a 7mila soldati della forza Sentinel sul territorio nazionale. E un particolare incremento della sorveglianza è stato disposto al confine italo-francese, zona peraltro già presidiatissima dai militari d'oltralpe per impedire l'ingresso di migranti irregolari dall'Italia e operare i discussi respingimenti di massa.

In quella zona, a quanto si apprende, si sono aggiunti una decina di uomini mobilitati esclusivamente per presidiare La Turbie, con controlli costanti sulle auto che transitano verso Francia. Pattuglie sono state posizionate anche all'ingresso di Mentone. Va però sottolineato che non ci sono collegamenti tra l'attentatore ceceno di Arras e il nostro Paese, dove peraltro non mancano controlli sui soggetti ritenuti a rischio (l'intelligence, su questo fronte, è costantemente al lavoro). Il sospetto è dunque quello che, a seguito di un caso di terrorismo islamico interno, la Francia stia disponendo un'ulteriore blindatura nei confronti dell'Italia e in particolare degli stranieri che intendono raggiungere il Paese transalpino, peraltro in una zona già militarizzata da tempo.

In reazione all'attacco islamista avvenuto nel comune francese del dipartimento del Passo di Calais, nell'Alta Francia, Parigi ha alzato il proprio livello di allerta a quello di "emergenza attentati". Lo si apprende da fonti vicine alla premier Elisabeth Borne. La Francia è così passata ieri al livello di allerta più alto del sistema Vigipirate. Nel suo primo commento, lo stesso Macron aveva parlato apertamente di terrorismo di matrice islamica e di "assassinio selvaggio e vile", ricordando la decapitazione di un altro professore, Samuel Paty, 3 anni fa nella banlieue di Parigi. Ingressi sotto osservazione dunque a Ventimiglia e nelle zone d'accesso al territorio francese. I controlli, intensificati già nelle scorse ore, sono diventati più stringenti già a partire dalla mattinata di oggi.

Intanto, per quanto riguarda il fronte italiano, è in corso al Viminale il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con i vertici delle forze di polizia per analizzare proprio i riflessi in Italia della guerra in Israele, in particolare dopo quanto avvenuto ieri in Francia. Già nelle scorse ore il premier Giorgia Meloni aveva posto l'attenzione sui rischi di un'escalation della violenza e in particolare di un "effetto emulazione" da scongiurare con ogni mezzo.o dell'Interno Matteo Piantedosi.