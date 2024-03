Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi alle dipendenti per la festa della donna

Spesso i gesti, anche piccoli, valgono più di mille parole. Questa mattina sulle scrivanie, tutte le dipendenti Mediaset hanno trovato un rametto di mimosa con un biglietto dell'Amministratore Delagato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Un pensiero per sottolineare quanto, nel giorno della Festa delle Donne, queste siano apprezziate nella sua azienda.

Il biglietto

" Buona festa della donna. Grazie per il tuo prezioso lavoro ", poche parole, ma cariche di significato, in un periodo in cui i diritti delle donne vengono spesso disattesi così come l'enorme sforzo di portare avanti carriera e famiglia. Ricevere un ringraziamento per il lavoro svolto dovrebbe essere la regola, ma in questo caso rappresenta un'eccezione molto apprezzata.

Coltivare la gentilezza

Da sempre promotore di un percorso lavorativo fondato sul riconoscimento del lavoro, Pier Silvio Berlusconi non è nuovo a queste iniziative. L'Ad di Mediaset, ha sempre apprezzato il grande lavoro dei propri dipendenti a prescindere dal sesso, e più volte ha sottolineato questo punto fondamentale che ha permesso all'azienda di crescere anno dopo anno.

La sorpresa alla De Filippi

L'attenzione, viene sottolineata a qualsiasi verticei e in tutti gli ambiti. Solo lo scorso anno, il primo dopo la morte di Maurizio Costanzo, si presentò negli studi Elios di Roma per fare personalmente gli auguri a Maria De Filippi per il suo 62o compleanno, come segno di vicinanza. In molti ricordano ancora il commosso messaggio subito dopo la comparsa del padre Silvio quando ringraziò i dipendenti per la loro vicinanza, rassicurandoli sulla crescita futura di Mediaset, così come i sentiti auguri di Natale.

Il piccolo gesto

Il semplice bigliettino è stato molto apprezzato dalle "donne di Mediaset" tanto che la notizia di questo gesto, si è diffusa proprio perché molte di loro lo hanno postato sui social. Un modo forse per ringraziare Pier Silvio di questa gentilezza di cui nel nostro mondo spesso individualista c'è davvero bisogno.