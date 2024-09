Berlusconi, il francobollo commemorativo nel giorno dell'88esimo compleanno

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 88 anni, Poste Italiane hanno emesso il francobollo commemorativo per il fondatore di Forza Italia, nonché presidente del Consiglio italiano, scomparso il 12 giugno 2023. Il francobollo, come tutti quelli ufficiali, è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Cavaliere è stato raffigurato davanti a uno sfondo con la bandiera dell’Italia e quella dell’Unione Europea. Il bozzetto è stato curato del Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali del Poligrafico. Nel francobollo sono presenti anche le scritte 1936-2023 e la scritta "Italia". Verrà prodotto con una tiratura di 350.010 esemplari, che costeranno 1.20 euro l'uno.

L'emissione avviene nei giorni in cui il nome dell'ex premier è tornato di grande attualità nel nostro Paese in conseguenza della polemica innescata dal Comune di Milano, che ha deciso di unirsi al ricorso per fermare l'iter di intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, votata in Consiglio regionale a Milano. Sull'iniziativa di Beppe Sala è intervenuta anche una delle figlie del Cavaliere, Barbara Berlusconi, che dai microfoni del Tg1 ha dichiarato: " Spiace che il sindaco di Milano non si occupi dei problemi dei milanesi ma si concentri su battaglie ideologiche. Da figlia sono molto amareggiata, perché so quanto mio padre amasse la sua città e so anche quanto abbia fatto per essa. Milano attraversa un periodo difficile con molti problemi sociali, di sicurezza e di sviluppo e credo che l'amministrazione comunale dovrebbe concentrarsi su questo ".

Ma oggi i suoi alleati e sostenitori di partito ne hanno voluto ricordare solamente il compleanno, a partire dal segretario di Forza Italia, Antonio Tajani: " Fin lassù, buon compleanno presidente ". Anche Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha voluto ricordare il Cavaliere, con il quale ha avuto un rapporto di amicizia e politica: " A sinistra si ostinano vergognosamente a infangare e attaccare la tua memoria, noi ti ricordiamo come la maggioranza degli italiani che ti ha voluto bene. Buon compleanno Silvio, sempre con noi ". Ignazio La Russa, presidente del Senato e seconda carica dello Stato, nonché esponente di Fratelli d'Italia, ha dichiarato: " Oggi avrebbe festeggiato il suo 88esimo compleanno un grande leader e, per me, un caro amico.

Dalla politica alla imprenditoria, dallo sport alla comunicazione, la sua figura ha segnato profondamente il nostro tempo, lasciando un'eredità che resterà indelebile e che va ben oltre coloro che ancora oggi provano a infangare la sua memoria. Buon compleanno Silvio".