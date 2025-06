Bezos e Sanchez, a Venezia il via ai festeggiamenti sotto la pioggia

È cominciato con eleganza, celebrità e... un temporale imprevisto il matrimonio-evento dell’anno: quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Un weekend lungo tre giorni che ha trasformato la città lagunare nella capitale del glamour mondiale, tra location da sogno, ospiti internazionali e sicurezza a prova di paparazzo.

Il debutto nel cuore di Cannaregio

Il primo atto ufficiale si è svolto ieri sera, giovedì 26 giugno, nel suggestivo chiostro della Chiesa della Madonna dell’Orto, nel sestiere di Cannaregio. I due futuri sposi sono arrivati con un taxi sull'acqua dall’esclusivo hotel Aman, accolti con applausi e qualche scatto rubato da un piccolo gruppo di veneziani in attesa all’imbarcadero. Con un sorriso caloroso, Lauren Sanchez ha salutato i presenti, dando di fatto il via ai festeggiamenti.

L’abito dorato di Lauren, lo stile sobrio di Bezos

L’ex giornalista e imprenditrice ha stupito i presenti con un abito beige dorato, fasciato in vita e decorato con eleganti motivi floreali e foglie verdi, lungo la gonna e il décolleté. Un look che mescolava sensualità e raffinatezza. Al suo fianco, Jeff Bezos ha scelto un approccio classico ma informale: completo scuro, camicia celeste e niente cravatta, in perfetto equilibrio tra eleganza e disinvoltura.

DiCaprio in incognito, Kardashian sotto i riflettori

Tra i primi ospiti avvistati, Leonardo DiCaprio, che ha tentato di passare inosservato con cappello abbassato e look total black. Ma il suo ingresso rapido nella chiesa non è sfuggito agli sguardi attenti. Con lui l'unica ospite italiana la fidanzata Vittoria Ceretti con un abito color polvere. Ben più scenografico è stato l’arrivo delle Kardashian: Kim, Khloé, la madre Kris Jenner e il compagno Corey Gamble hanno calcato il molo in abiti scintillanti e trasparenze strategiche, attirando flash e attenzioni come solo loro sono abili a fare. Più defilate le altre due sorelle Kendall e Kylie.

Un party blindato… e bagnato

Alle 21.35, la serata ha preso ufficialmente il via con un party blindatissimo: l’intero chiostro è stato reso off-limits per fotografi e curiosi, con misure di sicurezza rafforzate e accessi filtrati. Tuttavia, l’imprevisto ha bussato presto alla porta. Un violento temporale con lampi e tuoni ha colpito Venezia proprio durante l’evento, costringendo molti ospiti a ritirarsi in fretta. Taxi acquei a raffica hanno riportato celebrità e invitati nei rispettivi hotel tra ombrelli improvvisati e tacchi a rischio.

Il weekend continua

Nonostante la pioggia, l’atmosfera resta elettrizzante. Dopo la cena inaugurale, il programma prevede celebrazioni tra ville storiche, feste private e performance musicali d’eccezione.

La città dei Dogi si prepara a vivere altri due giorni di, romanticismo da copertina e nomi da prima fila. Per Bezos e Sanchez, la pioggia non sembra scalfire lo splendore di un sogno che – tra una goccia e l’altra – è appena cominciato.