"Da Napoli a Milano tutti i giorni". La strana storia della bidella pendolare

Al posto fisso non si rinuncia. Neppure si vivi a Napoli ed entri di ruolo come operatrice scolastica in un liceo a Milano. La storia di Giuseppina Giuliano, 29 anni, pendolare per scelta tutti i giorni tra la Campania e la Lombardia è quella di chi non può permettersi di rinunciare al lavoro, ma neppure di trasferirsi: " A conti fatti ho realizzato che, tra affitto, bollette e spesa, avrei consumato tutto il mio stipendio se mi fossi trasferita a vivere al Nord ".

Così Giuseppina Giuliano ha scelto di sacrificare le sue giornate trascorrendo nove ore a bordo di un treno pur di non gravare sulle spalle dei genitori: " Molto probabilmente avrei anche dovuto chiedere alla mia famiglia di aiutarmi economicamente. Invece così, continuando a vivere a Napoli e riesco anche ad avere dei risparmi ". Ottocento chilometri che la 29enne compie su rotaia ogni giorno, esclusa la domenica per non dissipare tutto lo stipendio, come ha raccontato a La Nazione.

Il lavoro e il trasferimento

La storia di Giuseppina Giuliano comincia a settembre, quando è riuscita a entrare di ruolo come operatrice scolastica nel liceo artistico Boccioni di piazzale Arduino. Inizialmente la 29enne, che vive a Napoli con i genitori e la nonna, ha valutato il trasferimento a Milano, ma gli affitti del capoluogo lombardo erano proibitivi, anche quelli di una semplice stanza: " Circa 650 euro al mese, le singole. Quelle più economiche, e neanche più di tanto, sono in zone periferiche e in condivisione con altre persone ". Una scelta insostenibile con uno stipendio mensile di 1.165 euro.

La scelta da pendolare