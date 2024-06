Bike Life, la sfida dei giovani in bici in mezzo alle auto in corsa

Ascolta ora 00:00 00:00

In questi anni abbiamo spesso esaminato il preoccupante fenomeno delle sfide social che vede sempre più giovani coinvolti; di recente c'è una nuova challenge che spopola fra i ragazzini, soprannominata "Bike life", che consiste nello sfrecciare ed eseguire acrobazie con la bicicletta in mezzo al traffico. Poco importano i rischi, che riguardano sia i minorenni che si cimentano nell'impresa che gli automobilisti: l'importante è confrontarsi con i compagni e, magari, aumentare il proprio seguito sui social.

La sfida folle

Sui principali social network i video della nuova sfida in bici si susseguono. A quanto pare la gara fra giovani consiste nell'avvicinarsi a forte velocità alle vetture in coda nel traffico, procedendo su una sola ruota, e poi svoltare all'ultimo momento per evitare lo scontro. Il problema è che spesso l'impatto non viene evitato e qualcuno si fa del male. Il numero crescente di feriti, però, non sembra scoraggiare gli adolescenti, che continuano a cimentarsi nell'impresa.

Le sfide vengono ovviamente registrate e nei video si vedono i partecipanti zigzagare fra le auto, arrivando a sfiorare vetture o persone che passeggiano vicino alla strada. I filmati sono poi caricati sui social con l'hashtag provocatorio "Ride safe", ossia, "Guida in sicurezza". A quanto pare, tanto per cambiare, la challenge è partita in qualche paese straniero ed è successivamente sbarcata in Italia, coinvolgendo sempre più ragazzi. Una delle prime città che ha assistito, suo malgrado, alla sfida è stata Torino, dove la gara è finita proprio con un incidente.

Il caso di Torino

Lo scorso sabato 22 giugno la sfida social è andata in scena in corso Grosseto, a Torino. Stando a quanto riferito da Repubblica, che ha riportato la notizia, alcuni ragazzini hanno voluto partecipare alla challenge social, sfrecciando per strada con le loro biciclette. Arrivati all'angolo con via Bibiana, i giovanissimi hanno fatto le loro impennate con le bici, avvicinandosi pericolosamente alle vetture, sia in coda che posteggiate. Come abbiamo detto, l'obiettivo della competizione era quello di evitare lo scontro all'ultimo minuto.

Uno dei partecipanti, però, non è riuscito a virare in tempo, ed è finito contro il lunotto posteriore di un'automobile, riportando una vistosa ferita al braccio. Il giovane è stato soccorso, ma fra chi si è trovato ad assistere alla scena permane lo sconcerto.

È stato sconvolgente, al semaforo rosso, un'automobile è stata travolta da uno di questi ragazzini. Ma quando è arrivata la polizia, il gruppo è riuscito a far sparire la bicicletta con cui hanno provocato lo scontro

", ha raccontato un testimone.