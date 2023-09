Birre da bere sotto l'ombrellone: eccone una per ogni Regione

La birra sotto l’ombrellone è un must a cui non si può rinunciare. Cosa c’è di meglio infatti di una bella bionda artigianale da sorseggiare dopo il bagno in mare (o in lago)? L’importante è scegliere quella giusta nell’ampio panorama brassicolo italiano che negli ultimi anni è in forte crescita. Tanto che Slow food gli ha dedicato pure un libro, Guida alle birre d’Italia 2023, per cercare di mappare i prodotti migliori. Ma come sono le birre da bere d’estate? Leggere, fresche e profumate. Poco alcoliche e a volte nel pratico formato in lattina. Consultando anche la guida sopracitata, ne abbiamo selezionata una per regione.

VALLE D’AOSTA

Balance - Les Bières du Grand St. Bernard

Le lager sono l’ideale da bere in un contesto da spiaggia. Questa valdostana ha un colore ambrato chiaro. Il naso si distingue per sentori maltati e di caramello. In bocca, invece, è molto elegante e bilanciata.

PIEMONTE

3841 - Kauss

Questa birra è dedicata al Monviso ed è realizzata con segale e mais dell’alta valle Po. Al naso, dominano note floreali e di frutta fragrante, in bocca è dinamica ma anche molto equilibrata.

LOMBARDIA

Montestella – Birrificio Lambrate

È la prima birra prodotta dallo storico birrificio milanese nato nel 1996. Ma dall’asfalto meneghino, dove questa pilsner ha molto successo, alla spiaggia ci vuole poco. Al naso profuma di erbette aromatiche, frutta gialla, luppolo fresco e fiori di campo con contorni di malto e cereale. In bocca, invece, è equilibrata, tra dolce e amaro, secca e leggermente luppolata in chiusura.

LIGURIA

Badani – Altavia

Il nome della birra è quello della borgata dove sorgeva il birrificio e richiama un tipico cognome del paese di Sassello. Lo stile, invece, è quello delle pilsner, quindi abbiamo una birra bevibile ed equilibrata. Per tutti i giorni.

TRENTINO – ALTO ADIGE

Pelèr – Impavida

Una pilsner che porta il nome da un vento del Garda. Viene prodotta con un dry hopping (tecnica che consiste nell'aggiungere il luppolo dopo la bollitura, proprio durante la fermentazione) di luppoli mitteleuropei, come si evince dalle classiche note erbacee e floreali. Il corpo esile e il finale amaro la rendono perfetta per la bevuta quotidiana, non solo sotto l’ombrellone.

VENETO

Curmi - 34 Via dei Birrai

Al naso è rotonda, mentre in bocca è dolce ma mantiene una buona acidità. Inoltre questa birra ha anche del farro italiano che le dona un carattere rustico.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Matnik - Basei

Questa è una session Ipa, una tipologia perfetta per l’estate grazie a un basso grado alcolico e un sapore luppolato e aromatico. Grazie alla sua freschezza e ai suoi profumi, la Matnik, in formato lattina, è beverina e scorrevole.

EMILIA-ROMAGNA

Beach Voyeur – Bellazzi

Le American wheat sono birre di frumento rinfrescanti che si distinguono solitamente dalle cugine tedesche – le più celebri Weizen – per un carattere maggiormente luppolato. Questa birra, in particolare, sembra perfetta per allietare situazioni da spiaggia. Il nome, in effetti, già dice molto. Al sorso c’è un ottimo bilanciamento tra il fruttato e l’agrumato. Le note di cereali in fondo, con la loro secchezza, preparano subito la bocca a berne ancora.

UMBRIA

Mercy - Altotevere

Dall’Altotevere al mare è un attimo. Questa è una session Ipa profumata e molto scorrevole. In bocca scende facile, anche nei momenti più caldi, senza rinunciare alla personalità.

MARCHE

Helles - Birracruda

Una lager di stile tedesco la Helles. È equilibrata nelle sue note olfattive di pane e di miele, ha una beva molto facile con un finale maltoso.

TOSCANA

Maestrale – Birra dell’Elba

Una birra isolana dorata, leggera e dissetante in stile golden ale. Ha un corpo snello e con i suoi luppoli dona sensazioni agrumate. Al palato è secca e bilanciata.

LAZIO

Parrot Invasion - Rebel’s

West Coast Ipa dalla struttura leggera e scorrevole, è profumatissima grazie ai suoi luppoli e ha un finale amaro.

ABRUZZO

Novi Luna - Birrificio Maiella

È una birra bianca di stile belga e dal colore giallo paglierino. Al naso sprigiona note floreali mentre l’uso del grano senatore Cappelli le dà il giusto carattere senza perdere la sua scorrevolezza.

MOLISE

V Sour Attack 27 – La fucina

Berliner weisse acida e dal corpo leggero. Si lascia bere anche per il grado alcolico basso 3,8%. Una birra originale ma che non stanca mai.

CALABRIA

Sintesi – De Alchemia

Facile da bere, floreale e salata. Questa gose (birra storica tedesca, tipicamente salata) ha un profilo aromatico elegante e fresco, grazie a note di coriandolo e zenzero. In bocca, dopo l’inizio dolce, arriva la nota acidula dei batteri lattici e del frumento. Con un finale salino dato dal sale marino di Trapani Igp.

BASILICATA

Bianchina – Birrificio del Vulture

Questo birrificio è un’istituzione il Lucania. Produce tra le varie questa blanche dai sentori agrumati: elegante e dissetante allo stesso tempo.

PUGLIA

Sargeniska - B94

Fresca, piacevole e dissetante e nata in collaborazione con i produttori di angurie di Nardò per la lotta al caporalato, questa birra è ideale da stappare sui lidi. Il colore rosato e l’aroma fruttato sono dovuti all’aggiunta del succo di anguria e dei fiori di ibiscus lasciati in infusione durante la fermentazione.

SICILIA

Gose Che Voi Umani - Ballarak

Ha un naso fresco, elegante, con spezie e agrumi che non affossano una sfumatura balsamica e un lieve resinoso. L’utilizzo del farro che ben si bilancia con la salinità la rende molto piacevole e dissetante.

CAMPANIA

Beermana – Okorei

Una blanche da grande bevuta, fresca e che piace davvero a tutti. Non può mai mancare in frigorifero.

SARDEGNA

Pozzo 20 – 4 mori

È al momento l’unica alta fermentazione prodotta. Dorata limpida, con schiuma bianco brillante, persistente, ha un profilo aromatico di frutta tropicale, pompelmo, frutta candita e caramello.