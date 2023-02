Bit 2023 al via, il "passaporto" per il mondo al MiCo Milano

Prende il via questa domenica 12 febbraio con il taglio del nastro alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanché la Bit 2023 che si tiene fino a martedì 14 all’Allianz MiCo di Milano. Appuntamento storico per l’industria dei viaggi e delle vacanze con una fiera da sempre di riferimento per il settore sia sul fronte dell’offerta Italia che su quelli dei viaggi all’estero. Momento atteso dagli operatori di settore che dal pubblico (a cui Bit apre le porte la giornata di domenica).

Edizione della Borsa internazionale del turismo che si colloca in momento importante, di forte ripartenza sul fronte nazionale e internazionale come evidenzia l'Osservatorio Bit che ha condotto una meta analisi sui alcuni dei più recenti dati di settore, integrandola con un’indagine qualitativa derivata dal dialogo costante con i propri stakeholder. Analisi ca cui emerge che nel 2023 gli italiani sono disposti a dedicare budget di spesa maggiori ai viaggi, continuando a prediligere le vacanze “slow”, nella natura e all’aria aperta, con un ritorno del lungo raggio – grazie alle riaperture dei Paesi e il potenziamento delle rotte aeree – dove, anche in questo caso, ricercheranno esperienze più sostenibili e consapevoli.



Secondo le elaborazioni dell’Osservatorio Bit su dati di Compass (Gruppo Mediobanca), nel 2023 il budget che le famiglie italiane intendono destinare ai viaggi crescerà fino a sfiorare i duemila euro con un aumento di ben 482 euro rispetto al 2022. Ma più di un terzo degli italiani (36%) è disponibile a superare questa soglia e arrivare fino a 2.400 euronper concedersi più vacanze nel corso dell’anno.

Per circa la metà del campione (49%) viaggiare è il miglior modo per impiegare il tempo a disposizione. Interessante anche notare che un’ampia quota di viaggiatori – fino a due terzi tra i boomer, il 66% – continua ad affidarsi alle Agenzie di Viaggi per scegliere la propria vacanza, accanto alle modalità online utilizzate soprattutto da Millennial e Gen Z. E se per circa un quarto del campione generale la priorità è il relax (24%), per molti viaggiatori la parola d’ordine è “esplorare”, in particolare per più di metà dei della Gen Z (51%).

Lo studio Turismo open-air: un turismo che conta, a cura del Master in Economia e Management del Turismo dell’Università Bocconi, rileva che tra il 2019 e il 2021 in Italia l’incidenza della ricettività open air (campeggi e villaggi) è passata dall’8 all’11% per gli arrivi e dal 15 al 19% per le presenze, con gli stranieri che rappresentano la metà del totale (50%). Un tipo di vacanza scelto soprattutto dalle famiglie (78%) e le cui destinazioni preferite restano mare (83%), laghi (19%) e borghi (16%). Tra le sistemazioni preferite spiccano case mobili (51%) e bungalow (47%), ma di particolare interesse è soprattutto la nicchia del glamping, il “glamour camping”. Mentre le ricerche online per questa tipologia crescono costantemente, più della metà (53%) di chi non ha mai provato una vacanza open air nel campione Met Bocconi sta prendendo in considerazione una vacanza glamping.

Nelle esperienze di prossimità, invece, il protagonista è sempre più il treno, come confermano ad esempio i numeri di Trenord in Lombardia: nel 2022, sono stati 8,8 milioni i passeggeri in treno verso mete turistiche in estate e nei weekend, mentre in 35 mila si sono messi in viaggio con i biglietti integrati proposti dall’iniziativa “Gite in treno” e 90 mila sono stati viaggiatori in gruppo, tra comitive e gruppi scolastici.

Integrando i numeri con l'indagine qualitativa, l'Osservatorio Bit rileva che gli italiani desiderano soprattutto vivere il viaggio a passo lento, godendosi ogni momento dell'esperienza. L'interesse dei viaggiatori italiani, inoltre, torna a rivolgersi verso viaggi più sostenibili, responsabili e consapevoli anche al di là dei confini nazionali. L'Osservatorio rileva che nel 2023 gli italiani ricercheranno soprattutto: che si tratti di fare whale watching nel Mar del Plata in Uruguay o esplorare le foreste pluviali del Nicaragua, che preservano il 7% della biodiversità mondiale, di vivere l'esperienza di una fattoria bio in piena foresta fluviale a Pateng in Thailandia o andare alla scoperta di al-Salt, l'antica capitale della Giordania – città patrimonio Unesco – affacciata sul deserto dalle colline di Balqa. In questo scenario si propone tra le mete del futuro anche l'Africa. Dalle spiagge dell'Algeria, dove è ancora possibile vivere il Mediterraneo com'era prima del turismo di massa, fino al Senegal, uno dei paesi più ricchi di parchi naturali del continente, tra i quali spiccano quelli di Sine Saloum e il grande lago Retba.