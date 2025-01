"Prendo una pausa". L'annuncio del braccio destro di Musk in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

"Mi prendo una pausa dal discorso pubblico": questo l'annuncio firmato da Andrea Stroppa in un lungo post su X. In un "interrogatorio di terzo grado" alla sua "coscienza", il braccio destro di Elon Musk è tornato a parlare della vicenda Starlink e delle polemiche degli ultimi giorni a proposito dell'eventuale intesa tra il governo di Giorgia Meloni ed Elon Musk sul sistema di comunicazione satellitare.

"L'Italia nel settore aerospaziale negli ultimi anni ha finanziato l'Ue con una media di circa un miliardo di euro l'anno direttamente, più altri indirettamente. Terzo contributore netto. 18 miliardi di euro spesi per il sistema navigazione satellitare Galileo e il programma di osservazione della Terra Copernicus. Galileo ha avuto enormi ritardi, sprechi, errori (come lanci in orbite sbagliate utilizzando razzi russi)" le parole di Stroppa. Il referente a Roma di Musk ha poi proseguito: "Aziende private europee che, quando hanno visto le brutte si sono ritirare e hanno lasciato l'aggravio degli errori alle finanze pubbliche. Ne ha parlato più volte la Corte dei conti europea. Soldi nostri, miliardi nostri. Stessa cosa avvenuta con il vettore di lancio Ariane6 - 4 miliardi di euro. Perchè nessuno ha chiesto conto? E nessuno si è mai chiesto: cosa è tornato indietro da questi investimenti? Cosa per i nostri giovani? Per le nostre imprese? Per i cittadini? Nessuno si è mai messo con la bilancia a pesare ciò che ha dato e ciò che ha ricevuto (do ut des)".

Lo spazio non è far fare i viaggi ai miliardari sulla Luna ma è scienza, medicina, chimica, fisica, filosofia, economia e geopolitica, ha proseguito Stroppa, che si professa "per l'Italia di Enrico Mattei" e per quella "di Enrico Fermi". Secondo il fidato collaboratore di Musk, l'Italia deve trovare la strada per tornare a correre e per recuperare gli anni persi. Questo è possibile "rilasciando risorse e libertà ai nostri scienziati, alle nostre istituzioni, ai nostri imprenditori di potersi esprimere e lavorare liberamente senza condizionamenti ideologici.

Stringendo partnership forti e convenienti per i nostri interessi". Infine, le motivazioni della sua scelta: "Politicizzando il dialogo il danno non è per il governo - ma per chi serve la nazione al di là dei colori politici".