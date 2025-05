Broya de Lucia contro la sentenza del Tar Lazio che rigetta il ricorso sul payback

Gennaro Broya de Lucia, presidente di Conflavoro PMI Sanità

Sono parole dure e molto sentite quelle espresse da Gennaro Broya de Lucia, presidente di Conflavoro PMI Sanità, sulla decisione del Tar Lazio di rigettare il ricorso contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici.

Le parole di Broya de Lucia

" Una pagina nera per il diritto e per la tutela del tessuto produttivo italiano ", sono le prime parole espresse dal presidente di Conflavoro che aggiunge: " Il Tribunale ha stabilito tre punti chiave: le imprese erano consapevoli della normativa sul payback e potevano organizzarsi; il meccanismo non incide formalmente sugli appalti pubblici, anche se ne altera la sostenibilità economica; le contestazioni contro i provvedimenti regionali vanno presentate al giudice ordinario, non al TAR ”.

Una decisione gravissima

“ Una decisione gravissima – prosegue – c he lascia senza tutela le aziende e le spinge verso il baratro, obbligandole a rimborsare forniture effettuate anche dieci anni fa, in base a regole decise solo dopo. Una norma retroattiva che mina la certezza del diritto e travolge ogni equilibrio economico, soprattutto per le piccole e medie imprese .