In cabina anziché in stiva. Rivoluzione in aereo: così viaggeranno gli animali

Novità in arrivo per chi viaggia con animali, presto sarà possibile portarli in cabina, evitando il trasporto in stiva. Il cambiamento sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Enac il prossimo 12 maggio, attraverso un aggiornamento delle normative attuali.

Cosa succederà

La modifica allargherà le possibilità di imbarco per cani e gatti al fianco dei loro padroni. Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che aveva sostenuto fortemente questa proposta, ha espresso grande soddisfazione per la svolta in favore del benessere animale e della semplificazione per i viaggiatori.

La delibera Enac

Nello specifico, come si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la delibera Enac stabilisce che “ È consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all’interno di un apposito trasportino da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio. Il peso complessivo dell’animale e del trasportino può essere superiore ai limiti attualmente previsti, ma non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio ”.

Il benessere animale

La nuova normativa dell’Enac rappresenta un passo avanti significativo per i proprietari di animali domestici, in particolare per chi ha cani di taglia media o grande. Finora, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti, questi animali erano obbligati a volare nella stiva pressurizzata degli aerei. Un’opzione mai davvero gradita dai padroni, poiché comporta per gli animali un’esperienza stressante in ambienti freddi e isolati, forti rumori e condizioni poco confortevoli che possono generare ansia e disagio.

Con le nuove regole, si apre finalmente la possibilità di viaggiare insieme in cabina, riducendo i traumi e migliorando il benessere degli amici a quattro zampe.

Anche molti veterinariil trasporto degli animali in stiva, evidenziando i rischi legati allo stress e al disagio che questa soluzione comporta. Di conseguenza, non pochi proprietari preferiscono rinunciare all’aereo, optando per alternative come il treno, l’auto o la nave, anche se queste comportano tempi di viaggio decisamente più lunghi.